Uno de cada cuatro cánceres que se diagnostican en España es de origen digestivo: a los médicos les inquieta el aumento de casos en jóvenes

Los tumores digestivos son, en conjunto, el grupo de cáncer primario más diagnosticado en España. En 2026 se alcanzará una incidencia total de 301.884 nuevos casos de cáncer, más del 25% de los cuales -uno de cada cuatro- tiene su origen en el aparato digestivo. A esta realidad se suma una tendencia que inquieta a los especialistas: el aumento de los diagnósticos en la población adulta joven (entre 20 y 39 años).

"El tratamiento de los tumores digestivos ha mejorado mucho en los últimos años, con nuevas estrategias terapéuticas que se han incorporado en nuestro país, pero, por desgracia, en algunos subtipos el diagnóstico sigue llegando tarde, con enfermedad avanzada. El diagnóstico precoz continúa siendo un gran problema a solucionar", explica la doctora Ángela Lamarca, oncóloga médica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid).

"Percibimos, además, un aumento de los diagnósticos en población joven sin que, a día de hoy, hayamos podido definir la causa de ese incremento. Es un punto importante de investigación de cara al futuro", advierte la especialista.

Cita en Barcelona

La doctora será una de las ponentes de 'ConVivir 2026: Simposio de Vida y Tumores Digestivos', un encuentro pionero en España, que se celebrará el próximo 23 de septiembre en el Palau Macaya de Barcelona. Impulsado por asociaciones de pacientes, aborda, desde una mirada multidisciplinar y humana, cómo vivir -y convivir- con el diagnóstico de un tumor digestivo: de vías biliares, páncreas, peritoneo, hígado, colon y recto o estómago.

En la cita se pondrá de manifiesto cómo la investigación está transformando el pronóstico de estos tumores. La doctora Teresa Macarulla, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona, impartirá una conferencia magistral sobre cuál es el proceso de desarrollo de un fármaco y el camino que recorre desde los resultados de un ensayo clínico, hasta que llega a los pacientes en España.

"La investigación en tumores digestivos nos acerca cada día a tratamientos más eficaces y personalizados, y a un futuro con más esperanza para nuestros pacientes", destaca.

Los pacientes

Mila Ogalla, paciente experta diagnosticada de cáncer de colon con apenas 26 años y miembro del Comité de Defensa de los Pacientes en Digestive Cancers Europe (DiCE), participará también como ponente. "Durante y después de mi tratamiento, sabía que debía hacer algo para cambiar la situación, especialmente en torno al cáncer en las personas jóvenes. Que debía trabajar para que otros tuvieran la información, apoyo y herramientas que muchos no tenemos. Que el sistema sanitario, políticos, y sociedad en general, debían cambiar cómo ven el cáncer o lo que entienden sobre la enfermedad", señala en vísperas del encuentro.

El programa de 'ConVivir 2026' cuenta con el aval científico de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (Grupo TTD), la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).