El CZFB y la Fundació Pimec firman un convenio para impulsar el talento sénior

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y la Fundació Pimec han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar el talento sénior y favorecer el emprendimiento, la empleabilidad y la segunda oportunidad profesional de personas con una amplia trayectoria empresarial. El convenio ha sido suscrito esta mañana en el DFactory Barcelona por la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, y el presidente de la Fundació Pimec, Josep González.

A través de este convenio, el CZFB colaborará con el programa Talent Sènior y reforzará el apoyo ya prestado al programa Emppersona-Segona Oportunitat, dos iniciativas de referencia de la Fundació Pimec orientadas a acompañar a personas empresarias, autónomos y profesionales que afrontan procesos de reinvención empresarial o dificultades para reincorporarse al mercado laboral. El programa Emppersona-Segona Oportunitat ofrece asesoramiento personalizado para ayudar a personas empresarias y autónomas a relanzar su actividad, impulsar nuevos proyectos o encontrar nuevas oportunidades profesionales, contando además con el acompañamiento de una red de empresarios voluntarios que actúan como mentores.

Pere Navarro, presidente ejecutivo del CZFB, y Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), junto a Josep González, presidente de la Fundació Pimec. / DFactory

Promover la inclusión laboral de los mayores de 50

Por su parte, Talent Sènior trabaja para poner en valor la experiencia y el conocimiento de los profesionales mayores de 50 años, promoviendo su incorporación al mercado laboral y sensibilizando a las empresas sobre la importancia de aprovechar su talento como factor de competitividad, innovación y cohesión intergeneracional.

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha destacado que "la transformación económica y tecnológica que vivimos requiere aprovechar todo el talento disponible. Los profesionales séniors aportan experiencia, conocimiento y capacidad de adaptación, valores imprescindibles para afrontar los retos de la nueva economía. Este acuerdo supone una declaración de intenciones y un paso más para reforzar nuestro compromiso con una industria y un mercado laboral más inclusivos, diversos y sostenibles".

Por su parte, el presidente de la Fundació Pimec, Josep González, ha valorado positivamente la colaboración y ha señalado que "nuestra capacidad de acompañar personas empresarias, autónomos, emprendedores y pequeñas empresas no depende únicamente de los recursos propios, sino de la confianza que depositan en nosotros instituciones como el CZFB".

La colaboración también permitirá impulsar acciones de sensibilización, jornadas divulgativas y espacios de reflexión vinculados al talento sénior, así como contribuir a dar visibilidad a la importancia de promover empresas y mercados laborales más inclusivos y capaces de aprovechar el conocimiento acumulado de profesionales con una larga experiencia. Con este acuerdo, el CZFB reafirma su compromiso con el desarrollo del talento como eje fundamental de la transformación industrial y económica, impulsando iniciativas que favorecen la empleabilidad, la igualdad de oportunidades y la generación de valor para las empresas y la sociedad.