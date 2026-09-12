Un muerto y un herido grave en un choque frontal entre dos vehículos en Torrelles del Llobregat

Un choque frontal entre 2 turismos en la BV-2005 a la altura de Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat) este sábado ha provocado la muerte de 1 mujer, 1 herido grave y 3 leves.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso del accidente a las 15.07, los hechos sucedieron en el punto kilométrico 4 de la vía y las causas "aún se investigan", según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra un accidente mortal en Torrelles.

La policía catalana ha activado 5 patrullas, los Bombers de la Generalitat han movilizado a 3 dotaciones y se han desplazado al lugar de los hechos varias unidades del Serviei d’Emergències Mèdiques.

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Desde el inicio del año 94 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas, según los datos provisionales del Servei Català de Trànsit. 37 de estas víctimas mortales circulaban en motocicleta. También murieron en siniestros en carretera 9 peatones, 6 ciclistas, 4 conductores de tractor y 1 de patinete.