"¡Me han pinchado, me han pinchado!", el grito de Carles Vilajosana después de sufrir la puñalada mortal en Manresa

"¡Me han pinchado, me han pinchado!". Fue el grito de Carles Vilajosana cuando sufrió el ataque que le costó la vida en la calle, de madrugada, en Manresa. La primera agresión que sufrieron la víctima, de 45 años, y sus amigos presuntamente se produjo por la espalda, como ya explicó Regió7, del grupo de El Periódico. De hecho, cuando los menores de edad que han sido detenidos por el crimen les lanzaron una botella, los hombres, que aquella noche habían estado disfrutando del Correfoc que cerraba la Fiesta Mayor de la capital del Bages, ni siquiera pensaron que ellos fueran el objeto del ataque.

Pero sí. Como consta en el expediente judicial que se está instruyendo por el homicidio, ellos eran el objetivo. A lo largo de varias calles y durante un rato que se fue alargando, los adultos y los adolescentes se fueron enfrentando. El tono subió y se desencadenó la pelea. Entonces, inesperadamente, uno de los chicos sacó una navaja y la clavó, con fuerza, en el corazón de Vilajosana. Su grito, que alarmó tanto a sus amigos como a los imputados, que se marcharon a toda velocidad, daba a entender que la situación era grave.

Poco después, acompañado de sus colegas, el damnificado murió. Antes, de manera angustiosa y desesperada, había comunicado a sus acompañantes que se ahogaba. Intentaron taparle la herida, pero en el momento en que llegaron los Mossos y el Servicio de Emergencias Médicas, ya no pudieron hacer nada para salvarlo.

Cuatro detenidos, dos puestos en libertad vigilada

A estas alturas, los menores implicados han tenido destinos diversos. Mientras los dos primeros detenidos están en el Centro de Justicia Juvenil de Can Llupià, en Barcelona, en régimen cerrado, los otros dos, que se entregaron ellos mismos en comisaría el martes, quedaron detenidos, pero fueron puestos en libertad vigilada, y con tratamiento terapéutico, en uno de los casos. Todo ello causa estupor en buena parte de la población, pero tiene una explicación, y es el diferente grado de implicación de los menores. Mientras los dos primeros, detenidos horas después de la muerte, se acusaron mutuamente de los hechos, los otros ya desde el primer momento los investigadores sabían que habían tenido un papel secundario en los hechos.

Vilajosana era una persona muy conocida y querida en su municipio y también en otros puntos del Bages, principalmente por su actividad profesional. Se dedicaba al mantenimiento y arreglo de jardines de la población y también trabajaba para empresas de la comarca. Pero, además, había regentado con su hermano, también desaparecido, el Bar Estadi, en la calle Barcelona de Manresa. Esto, su actividad deportiva en el jujitsu y en el fútbol de Castellnou, y su vinculación con las bodegas de la comarca, una de las cuales, la del Mas de Sant Iscle, en Pineda de Bages, regentó durante unos años, hicieron de él una persona conocida de mucha gente en el Bages.

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Vilajosana, que deja dos hijos gemelos, vivía en Castellnou de Bages, donde la noticia cayó como una bomba cuando empezó a conocerse que la víctima de aquel homicidio de Manresa era él. Regresaba del Correfoc de Manresa, ya que era un habitual de este tipo de celebraciones y también de la Patum de Berga. Por eso, estas son las músicas que sonaron en su funeral, y en alguno de los actos de recuerdo.