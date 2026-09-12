Barcelona elegirá a cuatro niños y adolescentes de cada barrio para participar en decisiones políticas

Barcelona abre la puerta a la participación política de los menores de 18 años. El ayuntamiento ha informado este sábado de que ha puesto en marcha el proceso para constituir el Consell d’Infants i Adolescents de Barcelona, un nuevo órgano que permitirá a niños y adolescentes de entre 8 y 17 años plantear propuestas y opiniones sobre las políticas públicas que les afectan.

La inscripción ya está abierta a través del portal Decidim Barcelona y se mantendrá hasta octubre. Después se celebrarán las llamadas ágoras de distrito, en las que podrán participar todos los inscritos y de las que saldrán, mediante sorteo, los representantes de los barrios.

El Ayuntamiento escogerá cuatro representantes por cada uno de los 73 barrios de Barcelona: dos niños y dos adolescentes. En total, serán 292 representantes, que participarán en las comisiones de distrito. Posteriormente, cada barrio elegirá a uno de esos representantes como portavoz, por lo que habrá 73 portavoces en el pleno de ciudad. A ellos se sumarán cuatro representantes con necesidades especiales, de manera que el pleno estará formado por 77 niños y adolescentes.

El primer pleno está previsto para noviembre de este año y el mandato de los representantes se prolongará hasta 2028.

Tres niveles de participación

El nuevo consejo se organizará en tres espacios. El primero serán las ágoras de distrito, abiertas a todos los niños y adolescentes de 8 a 17 años que quieran participar, previa inscripción. En ellas se escogerá por sorteo a los representantes de cada barrio.

Estos representantes pasarán después a las comisiones de distrito, donde trabajarán las propuestas surgidas tanto en sus barrios como en el conjunto del distrito. El último nivel será el plenario de ciudad, que reunirá a los portavoces de los diferentes barrios.

El Ayuntamiento plantea el consejo como el principal espacio estable de participación de la población infantil y adolescente de Barcelona. La intención, según el consistorio, es que las aportaciones de los menores no se limiten a un órgano consultivo, sino que puedan tener una “incidencia real” en las políticas municipales.

El proyecto forma parte del despliegue del Pla de Participació Ciutadana presentado recientemente por el ayuntamiento. La creación del consejo comenzó a prepararse en 2025, cuando se constituyó un grupo impulsor formado por niños, adolescentes, expertos y personal municipal.

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Según el consistorio, la propuesta pretende también incorporar distintas realidades sociales, culturales y territoriales de la infancia y la adolescencia de Barcelona, con el objetivo de que la participación sea "más inclusiva y representativa".