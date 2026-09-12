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Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 12 de septiembre

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Este sábado, 12 de septiembre de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 12 de septiembre de 2026:

Reintegros especiales

0, 1, 2

Primer premio

37872

Segundo premio

31827

Extracciones cuatro cifras

2578, 3859, 6377, 7650

Extracciones de tres cifras

140, 378, 477, 561, 584, 651, 763, 811, 997

Extracciones dos cifras

09, 19, 32, 39, 54, 72, 74, 98, 99

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