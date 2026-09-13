La restauración de Glòries se resiente por las obras en esta zona de Barcelona: "Hemos tenido una bajada de clientes"

La transformación de Glòries está teniendo un importante impacto en su entorno. Hay en marcha varias actuaciones, como las obras de reurbanización de la Gran Via en el tramo entre Glòries y la rambla del Poblenou, que contemplan el desdoblamiento de las vías del tranvía y la creación de un nuevo espacio urbano sobre los túneles. Los trabajos, que comenzaron en octubre de 2025, está previsto que se prolonguen hasta principios de 2027. Durante este tiempo, esas mismas obras están teniendo una afectación en comercios del entorno que acusan los propios negocios, tal y como explican a EL PERIÓDICO. De hecho, la patronal Barcelona Global ya vinculó hace dos semanas la caída de facturación con las obras estivales en la vía pública.

Ejemplos de los locales con impacto comercial en Glòries son las cafeterías Wapa y Carlu, que disponen de terraza exterior y que confirman una "clara bajada de clientes". Jhonnatan Lopez, encargado de Wapa, explica que la mayoría de sus clientes proceden de Glòries y destaca que los desayunos han sido la "parte más afectada", ya que la gente decide no ir para no tener que dar un rodeo excesivo. Por su parte, fuentes de Carlu señalan el “ruido” y el “polvo” como los elementos que provocan más quejas, motivo por el cual los clientes prefieren estar en el interior del local antes que en la terraza.

Comercios y vecinos afectados por las obras en Glòries, en Poblenou y El Clot. / Bárbara Favant / EPC

En la misma línea se expresan en la cafetería de especialidad Es Bien, abierta hace apenas tres meses en pleno proceso de obras. “Es horrible”, afirma uno de sus trabajadores, quien añade que gran parte de su clientela son empleados del centro comercial que, “teniendo en cuenta que solo tienen diez minutos para tomar un café, no lo hacen”. Asimismo, Xiang Xia, del restaurante Umaimon Tonkotsu Ramen, ratifica esta caída de la actividad al asegurar que “se nota mucho el cambio”.

Más allá de la alimentación, el ámbito deportivo también sufre las consecuencias de los trabajos en la vía pública. Una trabajadora del gimnasio VivaGym destaca la “enorme” cola que hay que hacer para llegar a las instalaciones, una situación que está provocando que varios socios se den de baja y que las personas que antes se acercaban a pedir información dejen de hacerlo. Por el contrario, existen negocios puntuales que no han registrado ningún cambio notable en sus cifras de negocio. Es el caso del Mirador Glòries, donde su público proviene principalmente del exterior y “viene expresamente a ver la ciudad desde aquí”, según afirma Helena Busquet.

Comercios y vecinos afectados por las obras en Glòries, en Poblenou y El Clot. / Bárbara Favant / EPC

"Nos hemos tenido que preparar"

A las actuaciones exteriores se suma la remodelación del acceso de la estación de Glòries de la L1 que conectará directamente con el DHub. El nuevo espacio, de unos 380 metros cuadrados, permitirá acceder al metro desde el interior del equipamiento cultural y constituye el primer acceso al suburbano desde el interior de un equipamiento público. Las obras del nuevo vestíbulo comenzaron en diciembre de 2025 y daban continuidad a unos trabajos de estructura ejecutados anteriormente.

“Es un reto”, admite Margarita Cabrero, a lo que añade que “nos hemos tenido que preparar”. A pesar de las dificultades, explica que el proceso de construcción ha sido rápido y ha cumplido con el calendario previsto. El nuevo acceso estará integrado en el funcionamiento del DHub, por lo que su apertura quedará vinculada al horario del equipamiento y no al horario habitual del metro. La previsión municipal es que el acceso funcione de martes a domingo de 9 h a 21 h, con el horario del DHub como referencia.

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Jhonatan López, del restaurante Wapa, frente a Westfield Glòries. / Bárbara Favant / EPC

La conexión entre el metro y el DHub forma parte de una remodelación más amplia del vestíbulo de Glòries, cuyo objetivo es ampliar su capacidad y mejorar la accesibilidad. La tercera y última fase de esta remodelación, que incluye actuaciones en el vestíbulo preexistente, fue licitada por la Generalitat en febrero de 2026 y está prevista para este verano.