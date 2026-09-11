El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado los enlaces de Sant Boi norte, Sant Boi-Cornellà y el tronco de la B-25 del Baix Llobregat hacia la C-32 en sentido Castelldefels. Las obras forman parte de la prolongación de la B-25 entre la C-32 y la A-2, que cuentan con un presupuesto de 65,8 millones de euros.

El 30 de abril se abrieron en los vehículos 1,95 kilómetros del tronco de la autovía y otros 11,9 nuevos viales el 21 de mayo. Ahora, quedan pendientes de finalizar los trabajos de dos aparcamientos en Sant Boi, el carril bici y la integración ambiental completa en el entorno del enlace de Sant Boi norte, así como el acceso a la B-25 en sentido sur desde la C-31 en dirección a El Prat y la ronda de Ponent, también en El Prat de Llobregat.

Los trabajos que han terminado ahora son el enlace Sant Boi norte, que permite enlazar el centro de la ciudad y su centro histórico con la BV-2022 y la B-25 a través de un sistema urbano de dos glorietas, integrando la trama urbana con la ciudad y el sistema de caminos naturales del río Llobregat. Por lo que respecta al enlace Sant Boi-Cornellà (la Parellada), distribuye el tráfico de la carretera C-245 hacia el centro urbano de Sant Boi, el polígono de las Salinas y la glorieta elíptica que enlaza con la nueva B-25 y la BV-2002. Esta nueva glorieta sustituye a la anterior que conectaba la C-245 con la C-32, que era un punto conflictivo de seguridad vial.

Finalizan las obras de los enlaces de Sant Boi en la nueva B-25 y la incorporación a la C-32 en sentido Castelldefels. / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

En cuanto al tronco de la autovía en sentido Castelldefels, se ha habilitado funcionalmente el carril de la B-25 entre el enlace de Sant Boi-Cornellà y la C-32, que recoge los carriles de enlace de Sant Boi en la autovía y los incorpora a la C-32 en sentido Castelldefels. En conjunto, el proyecto de obras incluye actuaciones sobre 24 estructuras, de nueva construcción o de ampliación, modificando o sustituyendo, con el fin de establecer enlaces a distintos niveles y dando permeabilidad a la autovía frente a los cursos de agua, carreteras, vías de ferrocarril y caminos interceptados por el trazado.

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Rehabilitación del firme de la N-240 en Montblanc

Por otra parte, el Ministerio ha informado que a partir del próximo lunes avanzará en la segunda fase de las obras de rehabilitación del firme de la carretera N-240 a la altura de Montblanc. Las tareas se desarrollarán principalmente entre los kilómetros 33,5 y 36,5, desde el enlace de Montblanc Est hasta el entorno del enlace de conexión con la C-14 y la AP-2, entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde de los días laborables. Para llevar a cabo las obras se realizarán cortes de carriles y sentidos de circulación alternativos, según avancen las obras.