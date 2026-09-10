Los Mossos frenan con cargas el choque entre Aliança Catalana y los manifestantes antifascistas en el Fossar de les Moreres

El Fossar de les Moreres ha vuelto a convertirse este jueves en el principal foco de tensión de la víspera de la Diada. La presencia de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha hecho coincidir en apenas unos metros a centenares de simpatizantes de su formación con cerca de un millar de manifestantes de la izquierda independentista y colectivos antifascistas y antirracistas. Entre ambos, un amplio dispositivo de los Mossos d'Esquadra, con más de una veintena de furgones antidisturbios desplegados en los alrededores, ha tratado durante horas de impedir el choque directo. La tarde ha dejado varias cargas policiales, tres detenidos y cinco investigados entre los manifestantes antifascistas, como ha podido comprobar este diario.

La doble convocatoria ha abierto la Diada en un clima de fuerte polarización. En el interior del Fossar se han concentrado alrededor de 500 simpatizantes de Aliança Catalana, formación de extrema derecha, que han recibido a Orriols entre gritos xenófobos como "agua y jabón, es la solución", "Catalunya catalana" o "puta CUP y puta España". A pocos metros, una manifestación antifascista y antirracista, encabezada por Alerta Solidària, Arran -organización juvenil vinculada al espacio político de la CUP-, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Endavant y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), ha ocupado todo el Passeig del Born con más de dos mil asistentes, entre consignas como "ninguna persona es ilegal" y "aquí estamos los antifascistas".

Manifestantes de la izquierda independentista y otras entidades antifascistas. / JORDI OTIX

Un tercer grupo, formado por alrededor de un centenar de manifestantes vinculados a la Intersindical, se ha situado en la calle Argenteria, a unos cien metros del Fossar. El dispositivo policial, preparado desde días atrás ante la coincidencia este año de las distintas movilizaciones y la extrema derecha, ha establecido varios cordones para mantener separados a los grupos y bloquear los accesos a la plaza. En otras calles que desembocan en el Fossar también se han concentrado personas con 'senyeres' y banderas propalestinas. Las cargas policiales se han producido únicamente contra la manifestación convocada por las cinco entidades de la izquierda independentista, la más próxima al Fossar.

Orriols, custodiada por ultras

Orriols ha llegado al Fossar alrededor de las 17.00 horas, rodeada de un fuerte dispositivo de protección. Además de la presencia de los Mossos, la dirigente de Aliança Catalana ha contado con alrededor de una decena de miembros de seguridad privada. Entre los asistentes a la concentración también se ha podido ver a personas vinculadas a entornos ultras como 'Boixos Nois'. Algunos se han situado en el círculo más próximo a la líder del partido durante el acto y han permanecido en la zona después de que el núcleo de la formación la abandonara, mientras, al otro lado del cordón policial, continuaban los gritos contra el partido de extrema derecha.

En su discurso, la líder ultra ha tildado de "traidores" a los partidos independentistas y los ha responsabilizado de los "abusos y agravios" que, según ha asegurado, sufre Catalunya. "Son los mismos líderes que ahora nos insultan y nos etiquetan desde la atalaya de la superioridad moral. Ninguno de sus insultos ni etiquetas nos hará desistir. No hemos venido a ser políticamente correctos ni a ganar el Premio Nobel de la Paz", ha afirmado durante su intervención.

Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana. / JORDI OTIX

Entre las 17.30 y las 19.00 horas, la tensión ha ido creciendo a medida que los manifestantes contrarios a Aliança Catalana trataban de aproximarse al Fossar y los Mossos reforzaban los cordones. En distintos momentos de la tarde se han producido empujones y cargas de los antidisturbios contra la manifestación de la izquierda independentista, que también han alcanzado a algunos fotoperiodistas que cubrían los incidentes, como ha podido comprobar EL PERIÓDICO. El balance provisional según la información del cuerpo policial es de tres personas detenidas entre los participantes en la protesta antifascista y cinco con una investigación abierta. "Fuera policía del Fossar", "vergüenza me daría ser mosso" o "no os merecéis la 'senyera' que lleváis" han sido algunas de las consignas que se escuchaban desde el otro lado del cordón.

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La elevada presencia policial ha impedido que los dos bloques llegaran a enfrentarse directamente, aunque se han sucedido los insultos desde ambos lados y se han vivido momentos de elevada tensión. Tras el acto, los simpatizantes de Aliança Catalana han ido abandonando el Fossar de les Moreres, mientras el dispositivo policial se ha mantenido en los accesos a la plaza, con nuevas cargas y detenciones incluidas, hasta poco antes de las 20.00 horas. Solo entonces, una vez despejado el Fossar de los asistentes al acto de Aliança Catalana, los Mossos han abierto los cordones y han permitido acceder a la plaza a los participantes en las movilizaciones antifascistas que permanecían concentrados en los alrededores.