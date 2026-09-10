Los propietarios de los centros comerciales Illa Diagonal y Màgic Badalona compran un solar para usos hoteleros en Montgat

La familia Sanahuja amplía su cartera de propiedades en las inmediaciones de Barcelona con la adquisición en el municipio de Montgat de un solar para usos hoteleros. La compra del terreno se ha llevado a cabo por un valor de 4.356.000 euros (IVA incluido) a través de una reciente subasta del Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), organismo perteneciente al Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), y a través de la sociedad Infinite Eight SL, propiedad de Román Sanahuja Escofet. Así, la familia Sanahuja suma este nuevo activo a sus propiedades, entre las que se encuentran los centros comerciales Illa Diagonal y Màgic Badalona, que se declaró concurso de acreedores hace algo más de dos años.

En la puja, que partía de un importe de tres millones de euros, participó otra empresa, Prohabit Edison SLU, que presentó una oferta económica de 3.015.000 euros (IVA no incluido), cercana a la de Infinite Eight, que sin contar impuestos ascendía a 3.600.000 euros en un solo pago. Concretamente, la oferta de los Sanahuja contempla un pago en tres plazos. El primero, "del 10% del precio total en la firma del contrato"; un segundo, "del 40% del precio total en un plazo máximo de seis meses después del primer pago"; y el tercero y último abono, del 50% restante, "en un máximo de 12 meses después del segundo pago, coincidiendo con la escritura pública de la compraventa".

Infinite Eight se queda, así, con los derechos, usos y posesiones del terreno, que se encuentra libre de cargas y de arrendatarios. La parcela a subasta, identificada como 18 HR y destinada para usos hoteleros, consta de una superficie de 5.335 m², con un techo edificable sobre rasante de 8.820 m².

En los últimos años, la familia Sanahuja, una de las más importantes dentro del negocio inmobiliario catalán, ha tenido que afrontar sendos concursos de acreedores en dos de sus activos más importantes: el del equipo de baloncesto Club Joventut Badalona y el centro comercial Màgic, también en el mismo municipio. Vila de Badalona SL ―la sociedad que gestiona el centro comercial, perteneciente al grupo Sacresa, de la familia Sanahuja― declaró una deuda de 50 millones, cuyo pago no podía acometer, situación que despertó los intereses de un grupo empresarial mexicano. Las demás posesiones del grupo están centradas en los activos inmobiliarios, con viviendas en diversas ciudades catalanas y españolas.

Posible primer hotel para Montgat

En el registro de alojamientos turísticos de la Generalitat constan 67 viviendas de uso turístico y otras seis viviendas compartidas en el municipio de Montgat, pero ningún hotel. De esta manera, de levantarse uno en el denominado Turó del Sastre (a la altura de la Avenida de la Unió), este sería el primer establecimiento hotelero de la localidad. "Es una anomalía que un municipio como Montgat no disponga de ningún hotel", lamenta el alcalde de la localidad, Andreu Absil, preguntado por EL PERIÓDICO acerca de la probable llegada del primer alojamiento hotelero al municipio.

Absil es cauto a la hora de dar por hecho el primer hotel de Montgat, ya que ahora serán los nuevos propietarios los que deberán decidir si allí levantan un hotel u otro tipo de establecimiento relacionado, como por ejemplo alojamientos turísticos. En todo caso, el alcalde celebra que un solar que lleva "cerca de dos décadas sin uso", pase a albergar en el futuro un establecimiento de este tipo, que ayude a "impulsar la economía local" ya sea mediante los impuestos pertinentes o a través de los fondos que los potenciales visitantes dejen en un municipio que en los últimos años ha visto como perdía buena parte de uno de los sus principales atractivos turísticos, sus playas: "Es muy pronto, pero estamos contentos", admite el alcalde Absil.