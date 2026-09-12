La caída del consumo de alcohol golpea a restaurantes y locales de ocio de Barcelona e impulsa cambios

La escena tiene lugar en un restaurante de Barcelona con una estrella Michelin. El sumiller puede recrearse en explicaciones pormenorizadas sobre los vinos porque tiene "menos trabajo" últimamente. Solo cuatro entre 21 comensales están bebiendo vino, mientras que el resto ha optado mayoritamente por aguas para acompañar todo un menú degustación. La tendencia global de reducción del consumo de alcohol se está traduciendo en la ciudad en una menor facturación en bares, restaurantes y ocio nocturno, que incluso puede complicar la supervivencia de algunos negocios con márgenes estrechos. Distribuidores, patronales de la hostelería y empresarios intentan reaccionar y adaptarse a la nueva demanda 'light', enfocándose también en aumentar la calidad frente a la cantidad.

Discotecas y bares musicales llevan tiempo alertando de las dificultades que pasa el sector por la caída del consumo. Hay una nueva generación de jóvenes clientes que no solo salen menos, sino que beben y gastan poco. Como contexto general, los últimos datos publicados son positivos en términos de salud: un reciente informe del Ministerio de Sanidad con datos de 2023 destacaba que desde 2006 el consumo de alcohol en España entre jóvenes de 15 a 24 años había caído un 60%, con 'solo' un 17,9% de los que actualmente beben al menos una vez por semana, que en el conjunto de la población es del 31,1%, también muy por debajo del 48,4% de casi dos décadas antes.

La estadística caería más a fecha de hoy, coinciden varios entrevistados. Pero curiosamente España se ha convertido en el país de la Unión Europea con mayor proporción de abstemios (un 33,2% no ha probado el alcohol en el último año), pese a ser el segundo en consumo diario de alcohol, por detrás de Portugal.

Restaurante Público, especializado en vinos, en la calle de Enric Granados. / Zowy Voeten / EPC

A nivel mundial, todos los consumos alcohólicos caen en los últimos años. Pero en el caso de España, el pasado abril se registró un descenso del 6,1% interanual en el segmento del vino. Incluso la cerveza, que se mantenía estable frente al descenso en otros países, sufrió un retroceso por primera vez en la historia, como refleja la estadística de 2025 del Ministerio de Hacienda, con una recaudación un 3% inferior. Y aún más lo hicieron las bebidas espirituosas.

No hay datos por municipios, y los estudios más recientes de la Agència de Salut en Barcelona son de 2021, previos a esta tendencia. Pero la ciudad no es una excepción en estas disminuciones pese al oxígeno que aporta el turismo en términos de impacto económico. "Sin turistas la situación sería mucho más preocupante, porque cuando están de vacaciones se permiten disfrutar, y además para ellos el precio del alcohol en España es barato", señala un veterano empresario del sector en el Eixample.

Desde Barcelona Restauració, su presidente, Salvador Vendrell, señala que "el consumo ha bajado claramente y cualquier restaurador de Barcelona puede confirmarlo, no solo entre los jóvenes, aunque ellos les afecta además por precio". El también empresario agrega que no todos los establecimientos lo notan en la misma proporción, ya que depende de su especialidad. Pero la reducción de la tasa de alcoholemia permitida a los conductores y los controles también han incidido en los consumos más responsables y han propiciado cambios en la demanda, agrega.

En la restauración son especialmente sensibles a este cambio de tendencia algunos establecimientos de alta gastronomía, con costes de elaboración muy elevados y que están perdiendo fuelle en el capítulo de bebidas, necesario para su rentabilidad.

Un barman de la coctelería Dorita en el Hotel España prepara el cóctel 'Rosalía'. / Belén González / EPC

Preocupación en la noche

La patronal del ocio nocturno y la hostelería Fecalon está sondeando a sus asociados sobre la evolución en lo que va de año. Los datos preliminares que avanzan a EL PERIÓDICO, según el primer tramo de respuestas recibidas, destacan que los operadores están registrando un descenso de facturación del 10-15%, "aunque una parte relevante declara caídas superiores al 15%". No se trata de una parálisis de la actividad, enfatizan, sino de una reducción de clientes y, sobre todo, "del gasto medio por persona". "El consumidor es más sensible al precio", mantienen.

En concreto, la encuesta muestra "una clara tendencia descendente en consumo de destilados y combinados" en el ocio nocturno. "El menor consumo de alcohol, reducción del número de consumiciones por visitas y una mayor búsqueda de productos económicos", retratan la situación, indica un portavoz. Por ello, aprecian un mejor comportamiento en productos como la cerveza y el agua. "Hay un cambio de patrón de consumo", sugieren, desde la "preocupación" por un "empeoramiento de la rentabilidad" en un contexto de "reducción del tíquet medio y aumento de costes". Se quejan de menos márgenes de beneficio en un momento en que aumenta "la competencia de actividades no reguladas", en alusión a fiestas y tardeos que no se ajustan a las licencias.

Uno de los establecimientos de referencia en venta de vinos, cavas y destilados, Vila Viniteca, que también suministra a la hostelería, observa de cerca los cambios de tendencias. El director de las tiendas, Joan Arnal, asume que en general se da un menor consumo generalizado por salud, nuevos hábitos que priorizan el fitness al ocio nocturno, economía personal... Sobre todo fuera de casa. Y que este fenómeno es más visible en Barcelona (5 establecimientos) que en Madrid, donde también tienen tienda, porque allí la gente sale más y a diario. Puntualiza que los restaurantes "compran menos" porque también hay cada vez más competencia de establecimientos, y que el relevo generacional no ha llegado al vino.

Por ello, la empresa catalana focaliza su estrategia en atender a nuevos segmentos de mercado. "Lo primero es difundir que el vino con moderación es cultura", porque de hecho es una elaboración natural. Las bodegas también apuestan por caldos más ligeros y por blancos para "abarcar" nuevos públicos, ya que la caída del tinto es mucho más acusada, salvo DO concretas. Así como por vinos ecológicos, por los valores que conllevan y su interés para muchos consumidores.

Y, sobre todo, Vila Viniteca apunta que "el vino de poca calidad desaparecerá", así como los graneles que antes influían en la estadística de consumo anual. "Ahora se valora más la calidad, beber menos pero mejor, porque además en España tenemos grandes vinos por 10 euros", subraya. Motivo por el que sus catas y cursos en la tienda del Born siempre están llenas (con descuentos para jóvenes), porque hay interés en esa calidad. Arnal detalla que han redoblado su esfuerzo en esta adapción, por lo que afirma que en tienda han vendido más en el último año con mayor tíquet medio. Los destilados caen globalmente, pese al auge del tequila "que es la nueva ginebra", compara.

Estocs recortados

Diversos restauradores consultados que piden anonimato reportan caídas sustanciales en la venta de vinos o copas, lo que lleva a reducir carta de bebidas y tener menos estocs, lo que se puede apreciar cuando un cliente quiere repetir botella y a veces no disponen de más. El calor de este verano ha hecho que la cerveza resistiese mejor, pero sin auges. Y aunque la botella sigue siendo el formato más vendido en cenas y comidas, porque sale mejor de precio, los ajustes de consumo y presupuesto se dejan notar también en la creciente petición de vinos por copas. Matteo Prandini, director adjunto de Pantea Group, con restaurantes como Eldelmar Hermanos Torres, Público (especializado en vinos), entre otros, y chiringuitos en el litoral.

Un camarero sirve unas copas en un local de ocio de Barcelona. / Marc Asensio Clupes / EPC

"En España hay una caída del 5,2% en consumo de alcohol, sin embargo, se bebe menos pero mejor", apunta, explicando que sus locales han crecido ligeramente en caja pero han bajado en unidades despachadas. Apunta que en verano, y con más presencia de turistas, el consumo de vino por copas ha subido un 10%. El viajero "mantiene el importe y no baja el volumen". Pero también ha aumentado el coste invertido por botella durante todo el año. Un detalle importante es que aunque no resulta una bebida mayoritaria, este año han servido un 23% más ce mocktails o cócteles sin alcohol en el conjunto de sus negocios. También han notado un incremento en la demanda de vino sin alcohol, pese a ser mucho más caro.

En este punto, algunos operadores apuntan que resulta paradógico el auge de 'falsos' destilados con reducción de alcohol o vinos 0,0 en un escenario en que se prioriza la salud. "El consumo de alcohol debe ser moderado, pero es natural. Para eliminarlo y mantener sabor o color de otras bebidas, hay que utilizar químicos, al fin y al cabo", señalan desde una bodega de Gràcia.

La Unió de Licoristes de Catalunya, que agrupa al 90 de fabricantes de licores y algunas bodegas y se fundó en 1932 tras tres sigos de tradición elaboradora en el territorio, celebrará precisamente los días 30 de septiembre y 1 de octubre de la mano de la Fundación Alicia y Nielsen un simposio en Barcelona donde se analizará la caída del consumo y la tendencias mundiales.

Ambiente de la feria del vino Barcelona Wine Week (BWW) 2026. / Ferran Nadeu / EPC

"El hecho es que excepto vermuts y licores tipo Aperol, que crecen bastante " --considerados productos intermedios--, el resto de bebidas alcohólicas se consumen menos. Y las primeras no compensan la caída global, relata a este diario su secretario general, Enric Porta. La entidad ha analizado los nuevos comportamientos de los compradores y apunta a que una menor socialización (sustituidas por más pantallas), preocupación por la salud y un alud de información sobre el alcohol y la abstinencia en redes sociales han contribuido al cambio. Apunta también a los altos márgenes que aplican algunos restaurantes en sus precios y a los cambios demográficos, con población de religiones que no rechazan el alcohol. Por ello, estima que la distribución en hostelería ha caído en torno a un 25%, mientras que la venta de cerveza también retrocede por primera vez.

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Corrobora la adaptación del sector, volcado en las bebidas 0,0 y también enfatiza que se "han diparado las bebidas 'ready to drink'" o combinados en lata. Esta es una alternativa en la distribución en supermercados y tiendas, pero no para el ocio nocturno o la restauración, que prepara sus propias copas. También se abren paso los vinos de baja graduación (5,5º), aún tímidamente.