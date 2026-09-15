El coche eléctrico cambia los garajes comunitarios: cargadores sin permiso, disputas vecinales y preinstalaciones de hasta 20.000 euros

“No quiero que el cable pase por mi plaza de garaje”. “¿Por qué tenemos que pagar la presinstalación todos los propietarios si yo no me voy a comprar un eléctrico?”. “¿Pero esto es seguro? El otro día salió en las noticias que se incendió un coche eléctrico y arrasó con un garaje”. Las dudas y protestas se han apoderado estos últimos años de las comunidades de propietarios de toda España por las instalaciones de puntos de recarga de coches eléctricos o híbridos enchufables en los garajes comunitarios.

En la actualidad, hay más de 1.060.000 coches electrificados circulando por las carreteras españolas, pero su ascenso sigue imparable. Las matriculaciones de este tipo de vehículos registraron un ascenso del 28% en agosto, hasta alcanzar las 21.292 unidades, según la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM). En lo que va de año, se acumula una subida del 33,6%, con un total de 208.611 unidades.

En España hay 1.060.000 coches electrificados y el ascenso en su matriculación supera un 33% la del año pasado

Y esos vehículos tienen que cargarse en algún sitio, claro, y lo lógico es que lo hagan en el sitio donde duermen. Así, el debate sobre si poner un punto de recarga, cómo hacerlo y quién lo paga ha aparecido en miles de juntas de propietarios, provocando dolores de cabeza, enfados y disputas que han llegado incluso a los tribunales.

“No hablaría de un conflicto generalizado, pero sí de dudas y cierta preocupación, especialmente en las comunidades que reciben por primera vez una solicitud”, explica Manuela Julia Martínez, presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid.

El Tribunal Supremo ha sido claro: la instalación de un punto de recarga privado en una plaza individual no necesita autorización de la junta, solo comunicarse

En muchos casos, señala, los propietarios desconocen que la instalación de un punto de recarga privado en una plaza individual “no necesita autorización de la junta”. Así lo ratificó el Tribunal Supremo en diciembre cuando resolvió, dentro de un litigio abierto en 2017 entre un vecino y una junta de propietarios en Villajoyosa (Alicante), que la instalación del punto de recarga en un garaje sólo requiere comunicarlo previamente a la comunidad. En particular, aunque el cableado para el suministro de energía discurra por elementos comunes, no se precisa una autorización, salvo que se aprecie una afectación “innecesaria o desproporcionada” o pueda entrañar “un perjuicio para los demás copropietarios”.

Un cargador para coche eléctrico en un garaje comunitario del centro de Madrid. / José Luis Roca / EPC

“Cuando la comunicación se presenta correctamente, acompañada de una memoria o esquema de la instalación [donde se certifique que se cumple el reglamento de baja tensión], y el trabajo lo ejecuta un instalador autorizado, la actuación normalmente se desarrolla sin grandes dificultades”, señala la presidenta del colegio madrileño, que añade que las comunidades “suelen preocuparse” por la seguridad, el recorrido del cableado, la posible utilización de elementos comunes “y la responsabilidad ante futuros daños”.

Dos opciones para la instalación

A la hora de hacer la instalación para alimentar el vehículo hay dos opciones. La primera es que el propietario del coche coloque un punto de recarga en su plaza de párking que esté conectado por un túnel de cableado con el contador de su casa, que normalmente se encuentra en el cuarto de contadores comunitario, que suele estar en la planta baja. La obra no es sencilla. Para ello hay que perforar paredes y pasar cableado por zonas comunes, entre otras cuestiones.

La segunda es que la comunidad haga una preinstalación, que debe haber sido aprobada por dos tercios de los vecinos de la comunidad y donde se prepara la infraestructura eléctrica del garaje para que puedan conectarse futuros cargadores.

El montaje individual puede costar entre 1.000 y 2.500 euros, y la preinstalación para una comunidad de unos 50 propietarios, entre 10.000 y 20.000 euros

“Nosotros aconsejamos una preinstalación, es más ordenado, porque si cada vecino hace un taladro y echa un cable el garaje se convierte en una maraña de cables. De la otra forma el vecino solo echará su cable por la misma bandeja que los demás”, añade Peio Mendia, tesorero del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España.

El montaje individual puede costar entre 1.000 y 2.500 euros, incluyendo el wallbox, cableado, protecciones, instalación y legalización. Su precio varía dependiendo del recorrido del cableado y la dificultad de la obra. La preinstalación, para una comunidad de unos 50 propietarios, ascendería a entre 10.000 y 20.000 euros dependiendo también de la complejidad.

"Nosotros aconsejamos una preinstalación; es más ordenado, porque si cada vecino hace un taladro y echa un cable el garaje se convierte en una maraña de cables" Peio Mendia — Tesorero del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España

En las dos opciones ha habido subvenciones estatales que cubren hasta el 80% de la instalación. Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, se han dado 13,1 millones de euros de ayudas a un total de 1.187 presintalaciones en España gracias a los Planes Moves II y Moves III [del año 2020 a 2024]. La comunidad con más ayudas fue Catalunya, con 488, seguida de lejos por Madrid (227). En esos mismos planes se dieron 194 millones de subvención a 145.532 puntos de recarga de particulares.

La empresa Chareguru lleva a cabo gratis la preinstalación para cargadores de coches enchufables y ya trabaja para varias administraciones. / EL PERIÓDICO

“En el 30% de las comunidades se pone la preinstalación; sale como a 150-200 euros por vecino”, precisa Mendia, que es diáfano sobre las reticencias de los vecinos a poner cargadores: "Están obligados a aceptarlos". Es más, en los edificios de nueva construcción ya es obligatorio que esté la preinstalación hecha.

El elegir un sistema u otro es, entretanto, motivo de disputa habitual. “En el edificio de mi madre se votó a favor en asamblea de hacer una preinstalación para todos argumentando que era por el futuro. Nos vamos a gastar un dinero para hacer una obra que de 38 coches hay solo uno que se quiere poner eléctrico. No lo veo claro. Se lo hemos pagado entre todos”, protesta Manuel sobre lo ocurrido en la comunidad de su madre en Barcelona.

La seguridad, otra preocupación

El aspecto de seguridad también es objeto de disputa ya que los incendios originados en coches eléctricos, según fuentes de bomberos consultadas por EL PERIÓDICO, “son más virulentos y difíciles de apagar”. “Se están haciendo muchas pruebas para tratar de mejorar la extinción, porque se necesita mucha agua”, señalan fuentes del cuerpo.

“La instalación debe cumplir con los requisitos técnicos aplicables. Ante un eventual incendio, habría que determinar dónde se originó el problema —si en el vehículo, en el cargador o en la propia instalación eléctrica— y, a partir de ahí, analizar las posibles responsabilidades y la cobertura de las pólizas. Por ello, es recomendable que las comunidades revisen con su aseguradora que la cobertura se adapta adecuadamente a ellas”, apunta a este diario Jaime Fortuny, letrado de Vilches Abogados, donde "cada vez reciben "más consultas" sobre cargadores en comunidades.

Preinstalaciones gratis

De igual forma también están surgiendo problemas en garajes independientes, de mancomunidades, que no están vinculados a ningún edificio, como los que tienen numerosos ayuntamientos de España en los que se hacen concesiones plurianuales para residentes [En Barcelona, se calcula que hay alrededor de 415 párkings de este tipo]. En estos garajes no hay un cuarto de contadores.

“Hay casos en que los usuarios conectan el cargador al de la comunidad, que no tiene capacidad para varios puntos de recarga”, señala Inés Jaén, directora de marketing de Chargeguru, una empresa especializada que corre a cargo del coste de la instalación y ya trabaja para varias administraciones. “Si la junta lo aprueba, invertimos en el cuadro eléctrico, las bandejas de cableado y abrimos un contador único para la recarga, que está conectado a todos los contadores individuales. A ellos les cobramos por el consumo que tengan y un fee mensual de 20 euros. Nuestro modelo es como una suscripción a Netflix”, añade.