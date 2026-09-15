La UEFA designa al Spotify Camp Nou como sede de la final de la Champions de 2029

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha designado este martes que el Spotify Camp Nou acoja la final de la Champions de 2029. Será el primer gran acontecimiento del Estadi totalmente reformado. Será también la tercera vez que Barcelona organice la final de la máxima competición continental.

El Camp Nou competía con Wembley, pero ya se sabía que partía con ventaja. La candidatura del campo del Barça contaba con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno español. El estadio azulgrana estará terminado, según los plazos previstos, para inicios de 2028 como máximo.

Imagen exterior del Spotify Camp Nou. / Zowy Voeten / EPC

Su alta capacidad, de casi 105.000 espectadores, ha resultado muy atractivo para la UEFA que dirige el esloveno Aleksander Cefferin, quien ha hecho buenas migas recientemente con el presidente Joan Laporta. También ha valorado los más de 9.000 asientos VIP, la capacidad hotelera de Barcelona y su conexión con todos los países europeos.

Para el 2 de junio de 2029, fecha de la final, el Camp Nou ya debería estar más que acabado y rodado, incluidos los accesos. Esta temporada debe completarse la tercera gradería y entre verano de 2027 y los primeros meses de la campaña siguiente se instalará la cubierta, lo más delicado de la presente remodelación y que obligará al Barça a jugar varios meses en Montjuïc de nuevo. Faltará entonces solo la colocación de los tres videomarcadores, lo cual está previsto que suceda en verano de 2028. La primera piedra se puso en mayo de 2023. Cinco años para completar la remodelación.

Para el FC Barcelona, la elección del Camp Nou "supone un reconocimiento internacional al nuevo templo azulgrana, concebido como mucho más que un estadio de fútbol: un espacio que combina arquitectura, tecnología, servicios e innovación para ofrecer una experiencia diferencial a los aficionados y aficionadas". El club subraya que "refuerza el posicionamiento de Barcelona y Catalunya como referentes internacionales en la organización de grandes eventos deportivos. La llegada de una final de la Champions League representa también una oportunidad para proyectar internacionalmente la ciudad y el país y generar un importante impacto mediático y económico".

Tercera final

En el campo del Barça ya se han celebrado las finales de la Copa de Europa de 1989, con el 4-0 del Milan al Steaua Bucarest, y de 1999, con la agónica victoria del Manchester United sobre el Bayern Múnich con dos goles en el tiempo añadido que dieron la vuelta al marcador a favor de los ingleses (2-1). Una de las finales más increíbles de la historia.

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El Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Tesalónica (Grecia), decidió también que la final del año anterior, la de 2028, se celebre en el Allianz Arena de Múnich (Alemania), al igual que en 2025. Resolvió a la vez las sedes del encuentro decisivo en categoría femenina: en 2028 se jugará en Lyon (Francia) y en 2029, en Cardiff (Gales). San Mamés, que aspiraba a volver a convocar a las finalistas de la Champions femenina, se ha quedado sin premio.