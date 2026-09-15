Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaPremios EmmyAlfombra roja EmmyMontoroCoches eléctricosPuig IsdinEntrevista Pedro SánchezShakiraOasis BarcelonaAbuelo pistoleroGabriel JesúsIA
instagramlinkedin

Coste de la vida

Los alimentos mantienen la inflación en el 2,3% en agosto, pese a que el IPC general sube hasta el 4,3%

Es la tasa más alta de los últimos tres años y medio, siete décimas superior a la de julio, aunque la subyacente baja una décima, hasta el 2,9%

La inflación se dispara en agosto hasta el 4,3%, la más alta de los últimos tres años y medio

Pasillo con alimentos de un comercio de alimentación

Pasillo con alimentos de un comercio de alimentación / EHU

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En contra de lo que muchos analistas habían vaticinado y a pesar de que la tendencia internacional es de altas subidas, España ha logrado mantener la inflación de los alimentos, que el pasado agosto se situó en el 2,3% mientras la inflación general se disparaba hasta el 4,3% por el encarecimiento de los carburantes, según ha hecho público este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados, bajó una décima en agosto, hasta el 2,9% interanual, lo que, al entender del Gobierno, confirma que las presiones de fondo siguen contenidas.

Gráfico que muestra la evolución del IPC en España.

Si la tasa anual del IPC se elevó en siete décimas el mes pasado, hasta el ya citado 4,3%, fue principalmente porque los carburantes siguen sufriendo los efectos del choque energético que desató la guerra en Irán, explica el Ministerio de Economía en una nota, en la que subraya, además, que los combustibles incorporaron este agosto un efecto base después de que en el mismo mes de 2025 bajaran. Es la tasa de inflación más alta que registra España desde hace tres años y medio, desde febrero de 2023, cuando el impacto de la guerra de Ucrania todavía pasaba factura sobre el coste de la vida.

Rebajas fiscales

Así las cosas, el departamento que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo recuerda que las medidas del plan de respuesta aprobado en marzo para mitigar los efectos económicos del conflicto bélico "están vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó a 20 céntimos por litro desde el 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro", indica en el mismo comunicado.

Noticias relacionadas y más

Frente a ello, la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantiene en el 2,3% interanual, de manera que la inflación acumulada de esta categoría desde que empezó la guerra en Oriente medio, en febrero pasado, es negativa, del -0,65%. La inflación acumulada en España se mantiene ligeramente inferior que la de la Eurozona, en el 19,3% y 19,6%, respectivamente (periodo febrero 2022-agosto 2026), destaca Economía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia de Tarragona analiza si el juez que investiga a Montoro pierde el caso en favor de Madrid
  2. Jennifer (43 años) dejó por amor un despacho de abogados en Barcelona para ser profesora de pilates por los pueblos
  3. Bolaños no se conforma con la respuesta del CGPJ a su queja contra el juez Peinado y exige que se investigue
  4. Asesinada en México una universitaria española que estaba de intercambio
  5. El CIS publica su primera encuesta con estimación de voto tras la crisis de Ceuta
  6. Junts enfría las expectativas sobre la aplicación de la amnistía y el regreso de Puigdemont: 'No especularemos; queremos ver las sentencias
  7. Muere a los 99 años Marina Vilalta, la pastora más longeva de Catalunya
  8. Audiencias TV ayer | 'Jurado Nº2' lidera la noche, 'Una nueva vida' se despide por todo lo alto y la Fórmula 1 arrasa en la tarde de Telecinco

Los alimentos mantienen la inflación en el 2,3% en agosto, pese a que el IPC general sube hasta el 4,3%

Los alimentos mantienen la inflación en el 2,3% en agosto, pese a que el IPC general sube hasta el 4,3%

Telefónica alcanza un acuerdo con DAZN para la emisión de partidos de LaLiga por cerca de 1.650 millones

Telefónica alcanza un acuerdo con DAZN para la emisión de partidos de LaLiga por cerca de 1.650 millones

El Ibex 35 prolonga las caídas ante el temor a un frenazo de la IA y el petróleo supera los 107 dólares

El Ibex 35 prolonga las caídas ante el temor a un frenazo de la IA y el petróleo supera los 107 dólares

Del "mi vecino se enganchó a mi contador" al "por qué le pagamos su instalación": los conflictos por los coches eléctricos en las comunidades

Del "mi vecino se enganchó a mi contador" al "por qué le pagamos su instalación": los conflictos por los coches eléctricos en las comunidades

La adaptación de Ivan en una antigua casa rural en los Montes Cárpatos: "Siempre hay mucho trabajo en la tierra, pero es agradable ver cómo todo cobra vida poco a poco"

La adaptación de Ivan en una antigua casa rural en los Montes Cárpatos: "Siempre hay mucho trabajo en la tierra, pero es agradable ver cómo todo cobra vida poco a poco"

El coche eléctrico aviva las disputas en los garajes comunitarios: cargadores sin permiso y preinstalaciones de hasta 20.000 euros

El coche eléctrico aviva las disputas en los garajes comunitarios: cargadores sin permiso y preinstalaciones de hasta 20.000 euros

Sony impide que se publique el mod multijugador de The Last of Us Parte II para PC

Sony impide que se publique el mod multijugador de The Last of Us Parte II para PC

BlizzCon 2026: desde 'StarCraft' y 'Diablo' hasta 'WoW', aquí tienes un resumen de todos sus anuncios

BlizzCon 2026: desde 'StarCraft' y 'Diablo' hasta 'WoW', aquí tienes un resumen de todos sus anuncios