El mánager de Barcelona que rechazó a Shakira con 14 años antes de conquistar el mundo: "Son cosas que pasan"

No lo vio claro. A Jaume Estruch le ofrecieron representar a Shakira y dijo que no. Era 1991. La artista tenía 14 años y buscaba quien apostara por ella en España. “Amablemente le dije que no me interesaba, pero me quedé con el cassette”, contó a EFE en 2023. 35 años después de aquel rechazo, la cantante prepara 12 conciertos en Madrid, del 18 de septiembre al 11 de octubre, en un estadio temporal bautizado con su nombre. De una cinta entregada a un agente de Barcelona a una residencia europea de cuatro fines de semana. El contraste es abrumador. Ahora bien, la joven que entonces trataba de abrirse camino en la música aún no podía ofrecer un repertorio de éxitos para despejar las dudas.

La propuesta había llegado de un vecino. El tío de Shakira vivía en el mismo edificio que el despacho de Estruch, en el Guinardó barcelonés. El agente, hoy cineasta y editor, decidió no apostar por una cantante tan joven llegada de Colombia. La cinta que recibió era una TDK antigua: en la carátula, la artista aparecía apoyada en un árbol y, detrás, a modo de resumen, se enumeraban las nueve canciones de Magia, su debut de 1991. El álbum ya se había lanzado en su país, pero apenas había despachado mil copias. El siguiente intento tampoco resolvería las cosas. Peligro, editado en 1993, volvió a pasar sin éxito comercial. Dos álbumes, dos decepciones. El despegue que hoy parece inevitable aún tardaría en llegar.

Antes de aquellos discos hubo una máquina de escribir. Shakira veía a su padre, William Mebarak, contar historias y quiso hacer lo mismo. Pidió una por Navidad. En su Barranquilla natal, donde nació en 1977, empezó a convertir las palabras en algo propio: primero, poemas; después, canciones. A los ocho años compuso Tus gafas oscuras, inspirada en él. Su madre, Nidia Ripoll, también alentó esa vocación. En casa, convivían las raíces libanesas de su padre y las colombianas de su madre. Y fuera sonaban la cumbia, la salsa y el vallenato. Bailar tampoco llegó después de la fama. Desde los cuatro años practicaba danza del vientre. La niña que acabaría buscando representante al otro lado del Atlántico llevaba ya buena parte de su infancia preparándose.

Portada de 'Peligro', el segundo elepé de Shakira. / ARCHIVO

La respuesta llegó con el tercer disco. En octubre de 1995 publicó Pies descalzos, formado por 11 canciones escritas por ella. Esta vez sí. Estoy aquí, Antología y Dónde estás corazón fueron haciendo familiar aquella voz fuera de Colombia. No era sólo una intérprete joven: había una compositora capaz de encontrar su sitio entre el pop y los ritmos latinos. Después vendrían ¿Dónde están los ladrones? (1998) y Laundry Service (2001). Ninguno de estos trabajos existía cuando llegó la propuesta al despacho. Aquel cassette contenía un comienzo, no una garantía. Entre un momento y otro hubo más discos, cambios de sonido y un público que fue creciendo mucho más allá de Colombia.

1.200 euros por la cinta

El cassette, mientras tanto, ojo, sobrevivió. En 2023, Estruch lo puso a la venta en Todocolección por 1.200 euros. "Son cosas que pasan, una anécdota en el camino [...]. No soy fan y seguro que hay alguno al que le puede interesar", comentó entonces sobre aquella oportunidad. Ese mismo año, el Museo de los Grammy inauguró una exposición dedicada a la cantante. Había guitarras cubiertas de cristales, vestuario de sus actuaciones y un documental con imágenes de la promoción de Magia. También el principio, no solo la consagración. Resulta tentador imaginar qué habría ocurrido si el agente hubiera aceptado. No hay manera de saberlo. Una guitarra de estadio y una cinta promocional cuentan partes distintas de esa historia. La segunda obliga a escucharla sin conocer todavía el final.

Shakira dará 12 conciertos durante su residencia artística en Madrid. / EFE

Ahora el tamaño del escenario es otro. Madrid acogerá la residencia de Las mujeres ya no lloran en el recinto Iberdrola Music. Alrededor de los conciertos estará Macondo Park, inspirado en el universo de Gabriel García Márquez, con espacios para la literatura, la gastronomía, la moda y la música. No se trata únicamente de subir al escenario: la propuesta permite recorrer su trayectoria y acercarse a la cultura latinoamericana antes de escucharla. 12 fechas para una artista a la que aquel despacho de Barcelona no encontró encaje. 35 años después, su tío ya no tendrá que explicar a ningún vecino quién es su sobrina.