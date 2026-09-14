La Sagrada Família sortea 20.000 entradas por la Mercè: cómo conseguirlas

La Sagrada Família ofrecerá 20.000 entradas gratis a la ciudadanía con motivo de las fiestas de la Mercè. Las localidades permitirán visitar el templo durante las Jornadas de Puertas Abiertas, que se celebrarán del 24 al 27 de septiembre para mostrar el estado actual de las obras.

Las visitas tendrán lugar los días 24, 25, 26 y 27 de septiembre, de 16 a 20 h, excepto el sábado 26, cuando el horario será de 15 a 18 h.

El recorrido permitirá conocer distintos espacios de la Basílica, entre ellos la fachada del Nacimiento, el interior del templo, el Camí de la litúrgia, el museo y la fachada de la Pasión.

Entre los contenidos que podrán descubrir los visitantes se encuentra la exposición «La força d’un somni compartit», integrada en el programa conmemorativo del Any Gaudí. Se trata de un recorrido fotográfico por algunos de los momentos clave de este proyecto, con el objetivo de poner el foco en las personas que lo han mantenido vivo, han afrontado sus retos y lo han proyectado hacia el futuro.

Las Jornadas de Puertas Abiertas incorporan este año una novedad en el patio de materiales: la exposición de tres esculturas que formarán parte del exterior de la capilla de la Assumpta. Se podrán ver las figuras de sant Josep Oriol y sant Roc, además de uno de los cuatro ángeles que coronarán la cúpula y sostendrán el manto azul de la Mare de Déu.

La iniciativa se enmarca en la celebración de la Mercè y busca acercar la Basílica a la ciudadanía al mismo tiempo que permite conocer de primera mano la evolución de las obras.

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Las inscripciones para participar en el sorteo ya están abiertas y podrán realizarse hasta el 20 de septiembre a las 21 h a través de un formulario disponible en la web y en las redes sociales de la Basílica. Las personas ganadoras recibirán la comunicación a partir del 20 de septiembre.