Cursa de La Mercè 2026: fecha, recorrido y afectaciones al tráfico

Barcelona volverá a convertirse este domingo 20 de septiembre en el escenario de una de las citas deportivas más multitudinarias de las fiestas de la Mercè. La Cursa de la Mercè Bimbo Global Race 2026 afronta su nueva edición con todos los dorsales disponibles para la prueba de 10 kilómetros agotados, mientras que todavía quedan plazas para la cursa inclusiva de dos kilómetros. La organización aspira a reunir a 17.200 participantes entre sus diferentes modalidades y volver a llenar las calles de la ciudad de corredores y corredoras.

La carrera mantendrá el recorrido estrenado en 2025, con la salida situada en la calle Aragó, cerca de Pau Claris, y la llegada en plaza Catalunya, tras completar un circuito urbano de 10 kilómetros que atravesará algunos de los principales ejes de Barcelona, como el Eixample, el paseo de Sant Joan, el frente marítimo y el Paral·lel.

La celebración de la prueba comportará cortes de tráfico y afectaciones en varias calles de Barcelona durante la mañana del domingo. Por este motivo, el ayuntamiento recomienda planificar los desplazamientos con antelación y priorizar el uso del transporte público.

Una carrera con tres modalidades

La prueba de 10 kilómetros arrancará a las 8.30 horas desde la calle Aragó, entre el paseo de Gràcia y Pau Claris, y finalizará en plaza Catalunya. La cita contará también con una cursa inclusiva de dos kilómetros, dirigida a personas con discapacidad intelectual o movilidad reducida, que saldrá entre las 9.15 y las 9.30 horas desde el cruce de las calles Tamarit y Entença. Además, se celebrará una cursa familiar de carácter no competitivo.

Un recorrido por el centro de Barcelona

La Cursa de la Mercè repetirá el trazado estrenado en la pasada edición, después de más de dos décadas con salida y llegada en el entorno de Montjuïc. El nuevo circuito apuesta por un recorrido más céntrico que conecta algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Los corredores avanzarán por la avenida de Roma, la calle de Casanova y la calle de València hasta alcanzar el paseo de Sant Joan. Desde allí, el trazado continuará por el paseo de Lluís Companys, el Arc de Triomf, la calle de Pujades, el paseo de Picasso, la avenida del Marquès d’Argentera, el paseo de Isabel II y el paseo de Colom.

La carrera encarará después la zona del Paral·lel, antes de iniciar el tramo final por Entença, Floridablanca, la ronda de Sant Antoni, plaza Universitat y la calle de Pelai, hasta cruzar la meta situada en plaza de Catalunya, cerca de la calle Bergara.

Cortes de tráfico durante la mañana del domingo

La carrera provocará restricciones de circulación en diferentes puntos de Barcelona durante la mañana del domingo. Las principales afectaciones se concentrarán en el centro de la ciudad, el Eixample y el frente marítimo.

Entre las vías con cambios de movilidad estarán la calle Aragó, la avenida Roma, la calle València, el paseo de Sant Joan, la zona de la Estació de França, el paseo Colom, el Paral·lel, la ronda de Sant Antoni, plaza Universitat y plaza Catalunya.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento de Barcelona recomiendan consultar las afectaciones antes de desplazarse y utilizar el transporte público. Los corredores inscritos podrán disponer de un billete gratuito de ida y vuelta de Rodalies Barcelona para el domingo 20 de septiembre, con la ida válida hasta las 9.00 horas y la vuelta durante todo el día.