De Barcelona a Knebworth: estas son las 11 ciudades que Oasis ha escogido para la gira 2027

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Oasis ha anunciado su nueva gira mundial, Oasis Live ’27, que contará con 38 conciertos entre mayo y septiembre de 2027. La gira comenzará en Glasgow, donde la banda ofrecerá varios conciertos a finales de mayo, y continuará en Mánchester durante el mes de junio. Posteriormente, Oasis llevará su música a otras ciudades europeas como Múnich, Barcelona, Ámsterdam, París y Roma, antes de cruzar el Atlántico para actuar en Estados Unidos.

En Estados Unidos, la banda británica ofrecerá conciertos en Boston y Las Vegas durante el mes de agosto. La gira continuará después en Irlanda, con dos actuaciones en Slane Castle, y concluirá en Inglaterra con cuatro conciertos en Knebworth, uno de los escenarios más emblemáticos de la historia de Oasis.

Knebworth es especialmente importante para Oasis porque allí ofrecieron dos conciertos históricos en agosto de 1996, en el momento de mayor popularidad de la banda. Cerca de 250.000 personas asistieron a los dos días de conciertos después de que las entradas se vendieran en cuestión de minutos. Fue uno de los acontecimientos más emblemáticos del britpop.

En España, Oasis actuará únicamente en Barcelona, con dos conciertos previstos para los días 10 y 11 de julio de 2027 en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Por el momento, no se ha anunciado ninguna fecha en Madrid ni en otra ciudad española. Los conciertos de Barcelona serán la única oportunidad confirmada para ver a Oasis en directo en España durante su nueva gira.

Esta es la lista de ciudades y fechas donde Oasis actuará:

Glasgow — Celtic Park (Escocia) 21, 23, 25, 28 y 29 de mayo

Mánchester — Etihad Stadium (Inglaterra) 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio

Múnich — Allianz Arena (Alemania) 2 y 3 de julio

Barcelona — Estadi Olímpic Lluís Companys (España) 10 y 11 de julio

Ámsterdam — Johan Cruijff ArenA (Países Bajos) 16 y 17 de julio

París — Stade de France (Francia) 23 y 24 de julio

Roma — Stadio Olimpico (Italia) 29 y 30 de julio

Boston — Gillette Stadium (EE. UU.) 10, 13 y 14 de agosto

Las Vegas — Allegiant Stadium (EE. UU.) 20, 21 y 24 de agosto

Slane — Slane Castle (Irlanda) 4 y 5 de septiembre

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