El compromiso social se sienta a la mesa con una gran arrossada

El espacio El Xampany, ubicado en el municipio de Cervelló, se convirtió en el escenario de la II Arrossada Solidària organizada por el Grupo Bon Preu. Una jornada de carácter marcadamente festivo y familiar que logró congregar a cerca de un millar de ciudadanos, entre clientes de la firma alimentaria y colaboradores, todos movilizados en torno a un reto urgente: conseguir recursos económicos para sufragar becas de comedor escolar destinadas a menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad dentro del territorio.

El evento superó las expectativas de la organización al recaudar un total de 16.432 euros mediante la venta

de los pases de acceso. Los beneficios obtenidos se integran de forma completa en la dotación del programa global de la compañía denominado «Una generació amb empenta », una gran causa colectiva que ya ha conseguido acumular un total histórico de 382.666 euros gracias a diferentes acciones de captación de fondos.

Un salvavidas frente a la subida de precios

Los recursos que se derivan de este programa de responsabilidad social corporativa tienen una traslación muy directa en el día a día de las aulas catalanas. Durante el último ejercicio académico correspondiente al año 2025, el capital recaudado hizo posible la financiación de un volumen superior a las 99.350 comidas en comedores escolares. Esta red asistencial benefició directamente a 601 estudiantes pertenecientes a 81 centros educativos, tanto de tipología pública como concertada, repartidos por toda la geografía de Catalunya.

Actuación musical del grupo catalán Doctor Prats / BonPreu

El panorama social actual valida la pertinencia de este tipo de movilizaciones del sector privado. Entidades del tercer sector que colaboran en el desarrollo de este proyecto, representadas por Belén Marín -codirectora de programas de la organización Educo- y Jordi Àlvarez -responsable de prospección y desarrollo en Fundesplai-, recordaron el complejo contexto económico actual. En la actualidad, únicamente el 20,6% del alumnado en Catalunya dispone de acceso real a una ayuda pública para el comedor escolar. A esto se añade que la tarifa oficial de este servicio educativo se ha establecido para el presente curso en 7,54 euros por día. Dicha cuantía supone un incremento del 4% respecto al ejercicio anterior y sitúa a la autonomía catalana como el territorio con la tasa de comedor más elevada de todo el Estado español. Para los hogares más precarizados, el coste de este servicio puede absorber hasta el 19% de los ingresos familiares totales. Esta barrera de precios provoca la exclusión de una parte significativa de la población infantil de la cobertura pública, en un contexto donde uno de cada tres niños en la región se encuentra en riesgo de pobreza y más de 84.000 menores no tienen garantizado el consumo de proteínas básicas como carne, pescado o ave cada cuarenta y ocho horas.

Innovación empresarial y alianzas locales

El director de marketing y comunicación de la enseña, Manel Prat, mostró la satisfacción de la compañía ante el gran respaldo obtenido por parte del entorno civil. Asimismo, el acto recibió el apoyo institucional del Ayuntamiento de Cervelló y la decisiva implicación de 68 firmas comerciales del tejido empresarial local, que aportaron recursos logísticos y productos de marcas muy reconocidas en el mercado del gran consumo para garantizar el éxito del evento.

La estrategia de sostenibilidad del grupo se fundamenta en un modelo plural que busca el impacto social a través de pequeños gestos diarios, como el redondeo en caja o los lotes que evitan el desperdicio alimentario que se compran en la app too good to go, para después recogerse en tienda. En este contexto, la app ya está en marcha, encontrándose de lleno en la expansión de estas cestas de productos mediante la inclusión de referencias procedentes de su sección de platos preparados y cocina de asador. Una medida combinada que busca limitar el excedente de alimentos en los establecimientos comerciales y, al mismo tiempo, canalizar nuevos ingresos directos hacia el fondo común de las becas de comedor para el alumnado vulnerable.

La II Arrossada solidaria de Grup Bon Preu ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Cervelló y de 68 empresas colaboradoras.

Las empresas participantes son Ab Seguretat, Aedea, Anguera Maquinaria, Arròs Montsià, Asts, Bizerba, Cafes Novell, Coca-Cola European Partners Iberia, Cold Generation, Colomer i Rifà, Construccions Narcís Matas, Cal Blay, Crostres, Cuick, Damm, Danone, Darq, Deister, Dibosch, Dorseran, Elecvic, Emelec, Events, Emtek, Epta, Espinaler, EY, FIP, Fraikin, Fredist, Fredvic, Frit Ravich, Frivalls, Ga-p, Gircon, Grup Iman, Grup Protecta, Haller Print, Hercal, Hym Group, Jòdul, JSV, Jungheinrich, Kubicat, Marlex, Mcamps, Mecakim, Mplus Serveis, Mur Arquitectura, NCR, Nebraska, Neteges Neresnan, Nordlogway, Ocado, Open print, Reproduccions Sabaté, Roansa, Semic, Senfri, Sipay, STC Nedap, Sud Renovables, Sumuve, Tècnics en seguretat i foc, Thermiafred, Toyota Automated Logistics, Vilà i Vila i Voltes.