Sale a la venta un emblemático castillo de Cantabria con mirador astronómico y piscina de agua de mar por 6,5 millones de euros

Tiene una piscina de agua de mar, más de 20.000 metros cuadrados de jardines con un amplio ramillete de especies arbóreas y un palacio de estilo ecléctico revestido de mármol rosado y blanco y con elementos de estilos italiano y griego. El espectacular conjunto, uno de los símbolos de Castro Urdiales (Cantabria), es obra del arquitecto castreño Eladio Laredo por encargo del empresario Luis de Ocharan, que hizo fortuna con la minería de hierro y eligió este emplazamiento a comienzos del siglo XX para poder contemplar la carga y descarga de sus barcos en el muelle.

Se trata del Castillo-Observatorio y Jardines de Ocharan, una de las propiedades más extraordinarias y emblemáticas del norte de España, que acaba de salir a la venta en el portal inmobiliario de lujo Engel & Völkers por 6,5 millones de euros.

Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1984 (BOC 11/01/1984), el Castillo, de estilo neogótico y con aproximadamente 630 m², con seis habitaciones, seis dormitorios y seis baños, despliega una "elegante arquitectura ecléctica distribuida en tres plantas que conservan elementos originales de alto valor artístico", según explica la inmobiliaria en su anuncio.

Vista áerea del Castillo-Observatorio y Jardines de Ocharan, en Castro Urdiales. / Engel & Völkers

La propiedad alberga un amplio salón señorial anexo al comedor principal, una singular piscina termal interior, y una suite privada con acceso directo a la terraza con fuente y a la torre. Desde la habitación también se accede a la azotea, desde la cual "se contemplan vistas privilegiadas al mar y a los jardines catalogados".

Piscina "conectada" con el Cantábrico

"Presidiendo la finca, el emblemático Reloj-Observatorio se alza como símbolo del conjunto protegido. Totalmente acondicionado como suite independiente, conserva su revestimiento original de azulejos geométricos y culmina en una terraza panorámica que domina la línea costera y la totalidad de la propiedad", prosigue el anuncio, que destaca que "en este privilegiado entorno se integra una extraordinaria piscina de agua de mar, conectada directamente con el Cantábrico".

Además hay varias edificaciones complementarias, que elevan la superficie construida total por encima de 2.000 m², "aportan versatilidad de uso", entre las que se se encuentra un frontón polivalente, el Merendero, con auténtica cocina a leña y terraza, la Casita de las Abuelitas y las dependencias auxiliares

"El Castillo de Ocharan representa una oportunidad irrepetible para inversores y compradores internacionales que buscan una propiedad con identidad, valor patrimonial indivisible y potencial para distintos proyectos de alto nivel (residencia privada, fundación cultural, enclave boutique o retiro institucional). Su ubicación, historia y singularidad lo consolidan como uno de los activos inmobiliarios más excepcionales del mercado europeo", concluye el anuncio.