La sanidad privada ya administra donanemab, el fármaco que ralentiza el avance del alzhéimer: "El beneficio continúa con el paso del tiempo"

La Clínica Universidad de Navarra ha sido el primer hospital privado español en administrar donanemab, el nuevo tratamiento para la enfermedad de Alzheimer en fases iniciales. Este anticuerpo monoclonal actúa sobre las placas de beta-amiloide acumuladas en el cerebro y ha demostrado capacidad para ralentizar la progresión de la enfermedad. Es uno de los nuevos fármacos para la dolencia que no está incluido en la financiación pública del Sistema Nacional de Salud, una decisión del Ministerio de Sanidad que ha levantado las protestas de asociaciones de pacientes y neurólogos.

Se trata del segundo fármaco para la enfermedad neurodegenerativa al que Europa da luz verde tras la comercialización de lecanemab, también para el tratamiento de personas con la enfermedad en fases iniciales o con deterioro cognitivo leve debido a esta patología.

En España, lecanemab y donanemab ya están autorizados por la Agencia de Medicamentos Europea (EMA, por sus siglas en inglés) y los pacientes y profesionales los están esperando en España como agua de mayo, pero la Comisión Interministerial volvía a rechazar en julio, como ya hizo en primavera, las nuevas ofertas de precios presentadas por las farmacéuticas, Biogen y Lilly, respectivamente.

Menos efectos adversos

Donanemab ya ha empezado a administrarse en la sanidad privada. Según el doctor, Mario Riverol, neurólogo de la Clínica Universidad de Navarra, "hasta ahora hemos tratado a 30 pacientes, que han tolerado bien la medicación y en los que hemos observado incluso menos efectos adversos de los esperados. Además, los ensayos clínicos han demostrado que el deterioro cognitivo se ralentiza entre un 27 % y un 35 % en los primeros 18 meses, y el beneficio sigue aumentando cuanto más tiempo se mantiene el tratamiento”.

Donanemab, explica el centro sanitario, actúa uniéndose a las placas de beta-amiloide y favoreciendo su eliminación del cerebro. El paciente recibe el tratamiento en el hospital cada cuatro semanas y lo mantiene entre 12 y 18 meses, en función de su evolución.

Además de este fármaco, está previsto que en las próximas semanas la Clínica comience a administrar lecanemab, el otro anticuerpo monoclonal dirigido contra la beta-amiloide. En este caso, el paciente recibe infusiones cada dos semanas y el tratamiento se mantiene mientras resulte indicado y eficaz.

Evolución del alzhéimer

Donanemab y lecanemab son los primeros fármacos que han demostrado capacidad para modificar la evolución del alzhéimer en sus fases iniciales. Los ensayos clínicos han observado una reducción de la progresión del deterioro cognitivo y funcional de entre un 27% y un 35%. "Hasta la fecha, hemos observado que el beneficio continúa con el paso del tiempo y no se detiene al finalizar el tratamiento", ha añadido el especialista.

La administración de estos nuevos fármacos requiere "un circuito asistencial específico en el hospital para seleccionar a los pacientes candidatos, confirmar el diagnóstico y realizar un seguimiento estrecho durante el tratamiento".

La Clínica Universidad de Navarra reseña que ofrece a los pacientes y sus familias un programa que incluye las consultas médicas y las pruebas diagnósticas necesarias-como resonancias magnéticas y estudios PET-, además de la administración del medicamento en el Hospital de Día.

El doctor Mario Riverol recuerda que "la Sociedad Española de Neurología (SEN) ha defendido los avances que aportan estos medicamentos para una enfermedad prevalente que en España afecta a 800 000 personas. Debemos buscar alternativas que permitan que más población afectada se pueda beneficiar de estos fármacos innovadores".

Mejorar el diagnóstico

La Clínica participa, además, en un proyecto financiado por la Unión Europea que pretende mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de la enfermedad de Alzheimer en Europa mediante el trabajo de más de 30 socios europeos.

El doctor Javier Arbizu, director del Servicio de Medicina Nuclear de la Clínica e investigador principal del proyecto, ha explicado que entre sus objetivos destaca "facilitar el diagnóstico del alzhéimer, mejorar las técnicas de imagen como el PET o la resonancia magnética, desarrollar y validar biomarcadores en sangre y otros fluidos biológicos, e incorporar herramientas digitales de monitorización con el apoyo de la inteligencia artificial".

Nuevos retos

La llegada de estos tratamientos plantea también nuevos retos para los hospitales debido a la complejidad del diagnóstico y del seguimiento de los pacientes. Algunos requieren varias resonancias magnéticas durante los primeros meses para detectar posibles efectos adversos, lo que obliga a adaptar los circuitos asistenciales.

"Estamos trabajando con el Servicio de Radiofísica y con diferentes empresas para implementar secuencias más rápidas mediante inteligencia artificial y reducir el tiempo de las resonancias magnéticas. También pretendemos avanzar hacia estudios PET de amiloide más rápidos y con menor exposición a radiación", explica el doctor Arbizu.

El proyecto tiene una duración de cinco años y aborda la incorporación de estas terapias modificadoras de la enfermedad a los sistemas sanitarios europeos. En él, detalla el centro sanitario, participan hospitales, universidades, organizaciones de pacientes e industria para desarrollar y validar soluciones a lo largo de todo el recorrido asistencial, desde la detección precoz hasta el seguimiento durante el tratamiento.