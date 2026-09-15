'El cas de l’avi pistoler’ o la soledad de los ancianos: cada año los Bombers recuperan 150 cadáveres en Barcelona

Este martes se emite por 3Cat a las 22.00 horas el documental ‘El cas de l’Avi Pistoler’, que explica la historia de un jubilado pacífico de Barcelona que, de la noche a la mañana, se convirtió en un atracador. El primer robo que perpetró, cubriéndose el rostro con una media y encañonando con una pistola falsa, fue contra su propio banco, con cuyos trabajadores días antes había mantenido una discusión. El segundo golpe fue contra otra oficina bancaria. Después, robó en dos farmacias, de las que además se llevó pastillas de Viagra. Y, justo antes de ser detenido, un quinto asalto en una perfumería. Cinco delitos en seis días.

El documental de 3Cat, producido por EL PERIÓDICO y por La Lupa, parte de uno de los sucesos más llamativos de la crónica negra para acabar hablando de una realidad mucho más incómoda: la soledad en las sociedades modernas. Según el Institut d’Estadística de Catalunya, más de 300.000 ancianos viven solos en Catalunya. Y, en Barcelona, los bomberos hallan anualmente 150 personas mayores que han muerto en soledad.

Un atracador solitario

Jesús Montroig es el ‘avi pistoler’, el vecino que después de cumplir los 70 años asaltó bancos y farmacias durante su semana de furia de febrero de 2017. En el documental, Montroig narra en primera persona en qué contexto se cometieron unos delitos por los que acabó siendo condenado a más de 16 años de cárcel. Habla también de la soledad que le rodeó cuando falleció Carmen, su mujer. Y como, durante los meses previos a los atracos, acabó perdiendo la cabeza.

En el documental, reconstruyendo la vida de Montroig antes y después de los atracos, acaban aflorando muchos de los males que Montroig comparte con personas que envejecen sin familia y sobre los que el jefe de los Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, lleva años llamando la atención. "Cada año tenemos una media de 150 servicios en los que se nos pide que abramos un domicilio cerrado y, en el interior, encontramos una persona de entre 60 y 80 años que vivía sola y que ha muerto sin que nadie se diera cuenta. Una estadística muy preocupante", advierte Massagué.

Lo más grave de estos casos, o lo más triste según Massagué, es que son los vecinos del finado quienes llaman a los Bombers de Barcelona porque notan en el rellano “un olor desagradable”. Es decir, es el hedor del cadáver en descomposición, convertido en una molestia para la comunidad de la escalera, lo que avisa de la muerte. Lo cual significa también que, durante todo el tiempo transcurrido entre su defunción y los malos olores, nadie ha echado de menos a estas personas. “Normalmente los encontramos en el sofá y en la cama, pero, a veces, están en el suelo”, describe.

Sin datos

No existen datos que radiografíen con exactitud el fenómeno de las personas que mueren en soledad en Barcelona, o en el resto de Catalunya. Los bomberos de la capital catalana solo han podido compilar los casos en los que son activados para poder acceder al domicilio sin llaves. Pero, por ejemplo, si la muerte en soledad la padecen personas que habían dejado una llave a alguien de la comunidad, los vecinos abren la puerta sin llamar a los bomberos y, en consecuencia, estos casos no se cuentan entre los 150 anuales que constan a Massagué.

Tampoco los Mossos d’Esquadra, que siempre están presentes en estas muertes, los enumeran. Los policías centran solo su interés en investigar aquellos casos que pueden haber tenido un origen criminal, una minoría ínfima del total. Y el Sistema d’Emergències Mèdiques, por su parte, cuyos médicos certifican las defunciones, no entran en valorar en qué circunstancias vivía el finado. Únicamente los bomberos barceloneses han ido tomando notas de estos servicios conocidos con el nombre de ‘apertura con éxitus’.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona se destinan recursos para combatir esta soledad. También desde la Generalitat. Existen servicios que funcionan bien como los de teleasistencia o trabajadores sociales que atienden a ancianos como el ‘avi pistoler’. Montroig recibe semanalmente la visita de una persona que pasea con él y, cada dos semanas, la asistencia de una mujer de la limpieza que higieniza su minúsculo ático. Pero esas medidas no bastan para llenar los días de Montroig, ni tampoco para mantener su piso limpio.

Massagué, sin restar responsabilidad a las administraciones, lamenta que los barceloneses se hayan vuelto más individuales y que las personas jóvenes no pregunten a los mayores de su escalera qué necesitan. O se interesen por ellos si hace demasiado que no los ven.

Más hombres que mujeres

Según los datos de Bombers de Barcelona, dos tercios de los 150 servicios de ‘apertura con éxitus’ se corresponden con hombres y uno, con mujeres. A pesar de que ellas viven más tiempo, ellos, cuando enviudan, tienden a aislarse más. Los hombres no cuidan tanto de sus relaciones sociales y se van encerrando en sí mismos. De esta forma, como el ‘avi pistoler’, se convierten en candidatos a vivir y, quizá, a morir en soledad.