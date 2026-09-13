Las 8 preguntas que debes hacerte para acertar con la extraescolar de tu hijo, según los expertos

Septiembre trae consigo la vuelta a las aulas, los madrugones, los horarios, los deberes y la reorganización de la rutina familiar. Para muchas familias, el inicio del curso supone también hacer encaje de bolillos para cuadrar colegios, trabajo, desplazamientos y actividades extraescolares. Este año, además, el regreso a las aulas en Catalunya ha estado marcado por las movilizaciones y la huelga del profesorado, que han complicado todavía más la vuelta a la normalidad para numerosas familias.

En medio de esta reorganización, llega una de las decisiones habituales de cada septiembre: ¿a qué actividad extraescolar apuntar al niño? Fútbol, natación, idiomas, música, robótica, baile... Las posibilidades son prácticamente infinitas, pero no todas encajan de la misma manera con las necesidades, los gustos y el ritmo de cada menor.

Ante esta cuestión, el psicólogo infantil Javier de Haro compartió a inicios del curso pasado en sus redes sociales una serie de recomendaciones dirigidas a las familias y respondió a ocho de las preguntas más habituales que pueden surgir a la hora de elegir una actividad extraescolar. Su principal premisa es clara: estas actividades pueden aportar muchos beneficios, pero no deberían convertirse en otra obligación que añadir a la ya cargada jornada escolar.

Las ocho preguntas

Para De Haro, no existe una respuesta universal. La decisión depende de la logística, las circunstancias y las posibilidades de cada familia. "Nunca tienen que ser una fuente de estrés para nadie", señala.

El psicólogo considera que las actividades extraescolares pueden ser beneficiosas, pero siempre que el niño conserve tiempo para otras cuestiones fundamentales de la infancia: jugar, estar con sus padres, ir al parque o, simplemente, aburrirse en casa. Precisamente, esa necesidad de evitar agendas excesivamente cargadas es uno de los puntos sobre los que más insiste el especialista.

"Las actividades extraescolares, salvo que ellos lo pidan porque algo les apasiona, no deben suponer una saturación", explica De Haro. El objetivo, añade, no debería ser convertir a los niños en "Einsteins en potencia", sino permitirles disfrutar también de su tiempo libre.

La recomendación del psicólogo es priorizar, siempre que sea posible, aquella actividad que le guste al niño. Si existe alguna necesidad concreta que deba atenderse, entonces esa necesidad también debe tenerse en cuenta.

Para De Haro, las extraescolares deberían ser fundamentalmente un espacio de disfrute y desconexión después de la jornada escolar. "Que aporten, que enseñen, claro", señala, pero sobre todo deben servir "para ilusionarse y divertirse", además de ofrecer al menor la posibilidad de socializar y recargar pilas.

Por eso, considera que después de pasar varias horas en el colegio puede resultar contraproducente llenar el resto de la tarde con más deberes o clases, especialmente cuando son pequeños.

En cuanto a la edad, De Haro sitúa en los seis o siete años el momento a partir del cual considera que las actividades extraescolares pueden plantearse con mayor normalidad. Antes de esa edad, su recomendación es que se incorporen únicamente si el niño quiere hacerlo o si existe una necesidad concreta.

La edad, no obstante, no debería convertirse en una regla rígida. El propio psicólogo insiste en que las familias tienen circunstancias diferentes y que las necesidades de cada niño también lo son.

Si existe la posibilidad, De Haro recomienda realizar la actividad fuera del colegio. El motivo es que el niño pueda ampliar sus espacios de socialización y no concentre todo su círculo de relaciones dentro del ámbito escolar. La idea no es que las extraescolares tengan que hacerse obligatoriamente fuera del centro, sino que pueden convertirse en una oportunidad para que el menor conozca otros ambientes y personas.

Aquí, la clave vuelve a ser no saturar. De Haro considera que dos o tres días a la semana pueden ser suficientes. A partir de ahí, plantea escuchar al propio niño: "Más días si te lo pide y menos días si también te lo pide", resume el psicólogo.

La idea es que la cantidad de actividades no se convierta en una competición por llenar cada tarde libre. El tiempo sin obligaciones también forma parte del desarrollo infantil.

Para De Haro, la respuesta es clara: por lo general, no. Su recomendación es dejar que el niño participe en la elección de la actividad y pueda probarla antes de exigirle un compromiso.

"Déjale elegir la que quiera", aconseja. Después de probarla, considera razonable pedirle que mantenga el compromiso con la decisión tomada. De esta manera, el menor entiende que elegir también implica asumir cierta responsabilidad.

El psicólogo defiende incluso que puedan equivocarse. Si después de probar una actividad descubren que no les gusta, pueden cambiar de opinión. "No pasa nada, de eso también se aprende", sostiene.

Más que establecer una lista cerrada de actividades, De Haro pone el foco en cómo se siente el niño mientras las realiza.

Su recomendación es cualquier actividad que le ilusione, le haga feliz, le aporte algo y en la que los padres observen que el menor se siente bien. No se trata tanto de escoger la actividad que los adultos consideran más útil, sino aquella que encaje con los intereses y necesidades del propio niño.

Así, una actividad deportiva, artística, musical o educativa puede ser una buena elección siempre que responda a ese criterio.

Existe una excepción a la recomendación de dejar elegir al menor: cuando existe una necesidad específica que hace conveniente que realice determinada actividad.

De Haro pone como ejemplo la natación. Si una familia tiene una piscina en casa y el niño todavía no sabe nadar, aprender a hacerlo puede ser una cuestión de seguridad. En ese caso, el psicólogo considera adecuado apuntarle aunque inicialmente no le entusiasme.

La diferencia está en cómo se plantea. El menor debe entender por qué necesita realizar esa actividad y contar con el acompañamiento de sus padres para que el proceso sea más llevadero. "Si ya es cansado estar todo el día en el cole para un pequeño, imagínate si tiene que salir y seguir con más deberes o actividades que no le gustan", advierte.

Las extraescolares no son una obligación

En sus recomendaciones, De Haro añade varios matices para evitar que su mensaje se interprete como una prohibición de las actividades extraescolares. Para el psicólogo, las extraescolares pueden ser positivas siempre que respeten el ritmo de cada niño y de cada familia.

De hecho, insiste en que sus consejos son recomendaciones, no obligaciones. Cada hogar tiene sus propios horarios, posibilidades y circunstancias y, si una actividad termina convirtiéndose en una fuente de estrés, la prioridad debe volver a ser el bienestar del menor.

Al final, la propuesta de De Haro se resume en una idea sencilla: una extraescolar no debería servir para ocupar cada minuto libre del niño, sino para aportar algo que el colegio y la rutina diaria no siempre pueden ofrecer. Puede ser una oportunidad para aprender, socializar y desarrollar nuevas habilidades, pero también, y sobre todo, para disfrutar.

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Porque, como recuerda el psicólogo, las extraescolares deberían ser un lugar donde los niños puedan crecer, pero también "reír, disfrutar y ser ellos mismos".