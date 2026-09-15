El área de Barcelona registra un 24% más de incendios que hace un año: "Debemos recuperar cultura de bosque"

La campaña de incendios forestales de 2026 en la provincia de Barcelona ha dejado, de forma provisional, 154 fuegos y 1.180,42 hectáreas afectadas. En total, se han declarado 30 incendios más que en 2025, un 24% más, y una superficie quemada 7,4 veces superior a la registrada el año pasado, cuando ardieron unas 160 hectáreas.

La mayor parte del terreno afectado corresponde a superficie forestal. Los incendios de Carme, en el Anoia, y el de Sentmenat, en el Vallès Occidental, han sido los de mayor impacto, con 454,76 y 183,53 hectáreas afectadas, respectivamente. Entre ambos concentran el 54% de toda la superficie quemada durante la campaña. El resto de fuegos pudieron ser atajados antes de que se expandieran peligrosamente.

Trabajos de gestión forestal en Les Gavarres. / Fundació Catalunya-La Pedrera

El diputado de Prevención de Incendios y Gestión Forestal, Jordi Fàbrega, ha señalado que, pese a unas "condiciones meteorológicas especialmente adversas", las actuaciones preventivas y la colaboración con ayuntamientos, voluntarios y propietarios forestales han contribuido a evitar una "mayor propagación de los incendios".

Franjas de protección

Fàbrega ha defendido además la necesidad de mantener la prevención durante todo el año, mediante medidas como las franjas de protección, pendientes de revisión, y la gestión de las masas forestales más cercanas a edificios y urbanizaciones.

"Tenemos que pensar en los incendios durante todo el año", ha remarcado. Además, ha subrayado la importancia de recuperar entre la ciudadanía de las comarcas de Barcelona la "cultura del bosque", con educación y sensibilización.

Durante la campaña del Plan de Información y Vigilancia contra Incendios Forestales (PVI), los equipos informaron directamente a 62.169 personas sobre el riesgo de fuego. La Diputación también apuesta por nuevas herramientas de prevención, como los dispositivos instalados en tractores del Bages y el Moianès para frenar incendios causados por la campaña de siega, la potenciación del mosaico agroforestal y el uso de rebaños para mantener espacios abiertos y evitar que el bosque se densifique.