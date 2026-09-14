La trastienda del documental de EL PERIÓDICO sobre el 'abuelo pistolero': atracó porque estaba solo

Es una historia de soledad no deseada. De vulnerabilidad. De la condena de un jubilado inofensivo que, de la noche a la mañana, se convierte en un atracador. La muerte de su mujer, Carmen, le trastocó la vida. El matrimonio no tuvo hijos y Jesús Montroig, al que la prensa bautizó como el abuelo pistolero, se volvió vulnerable. El bingo y una compañía inapropiada le abocaron a comprar una pistola, unas medias para taparse la cara y robar dos oficinas bancarias, dos farmacias y una perfumería en los barrios de La Bordeta y Hostafrancs entre el 9 y el 14 de febrero de 2017, en tan solo seis días.

Tenía 71 años y acabó en la cárcel. En marzo de 2018 fue condenado a 16 años de prisión. Él se declaró culpable y aceptó la pena. Este lunes se ha estrenado en el cine Texas de Barcelona el documental «El cas de l’Avi Pistoler» (El caso del Abuelo Pistolero), que se emitirá este martes a las 22.00 horas en el espacio ‘Sense Ficció’ de 3Cat y ha sido producido por EL PERIÓDICO y La Lupa.

«Me arrepiento», confiesa Jesús Montroig en la película de la que es protagonista principal. A través de su testimonio y de conversaciones con vecinos, víctimas de los atracos, policías o expertos, el documental reconstruye una radiografía del personaje, con la vulnerabilidad de las personas mayores y la soledad como trasfondo. «Cuando dijeron “el abuelo pistolero” y era Jesús, me quedé parada porque el señor al que cogieron vivía en esta escalera, arriba del todo», recuerda una vecina. Los agentes se quedaron sorprendidos cuando le arrestaron. «No había visto ningún delincuente primerizo con esa avanzada edad», rememora uno de los agentes.

El protagonista asiste emocionado al estreno de la película: "Todavía no sé por qué lo hice"

A las seis de la tarde, Montroig esperaba sentado en una silla fuera del cine Texas. Se le veía emocionado y no paraba de fumar. Los vecinos del inmueble donde vive le iban saludando de forma cariñosa. «Es buena persona», sentenció una de sus vecinas. «Le digo a la gente que, antes de hacer algo como lo que yo hice, se lo piense, que al final todos caen, como yo», explica a EL PERIÓDICO. «Todavía no sé por qué lo hice», confiesa.

Estuvo tres años y medio entre rejas, en parte en la cárcel de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), donde estuvieron presos el presidente del Parlament, Josep Rull, y Jordi Cuixart, encarcelados por el ‘procés’ y con los que coincidió (explican su experiencia con él en el documental). Cuixart subraya: «Una persona puede ser buena y mala a la vez, y todo el mundo puede equivocarse». Quizás una de sus sobrinas da en la clave: «Atracar por estar solo». Eso sí, él confiesa que «necesitaba dinero» para el bingo. Incluso llegó a pedir a sus vecinos.

De izquierda a derecha, el director del documental, Oriol Gispert, el periodista de EL PERIÓDICO Guillem Sánchez y Jesús Montroig. AUTOR: ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

El periodista de EL PERIÓDICO Guillem Sánchez, que con el director Oriol Gispert son el alma mater de la película, lo definió con claridad: «Es una historia pequeña que permite explicar cosas grandes». O, como aseguró antes de la proyección Núria Marrón, subjefa de Sociedad de EL PERIÓDICO, un retrato de la soledad de las personas mayores y de su vulnerabilidad. «Es la apuesta de Prensa Ibérica por el audiovisual. Una historia que para nosotros es el ADN de EL PERIÓDICO». David Bassa, director del Departament de Documentals de 3Cat, coincidió en la valoración de Guillem Sánchez: «Es una historia universal. Son muchas cosas a la vez. La historia de un abuelo que combate la soledad de una forma extrema». Al acabar la proyección el público ovacionó a la película y a su protagonista: Jesús Montroig.

Un jubilado normal

Montroig era un jubilado normal, exempleado de una empresa de piezas de automoción y sin antecedentes penales, que se enfadó con la oficina de CaixaBank en la que tenía su cuenta de ahorros, ubicada a 50 metros de su casa, en la Gran Via. No podía vaciarla porque, al estar también a nombre de Carme, su mujer, necesitaba resolver antes la burocracia de la herencia, tras el fallecimiento de su esposa tres meses antes. Pero Jesús quería el dinero ahora. Compró una pistola detonadora, una Colt Double Eagle de 9 mm, un arma que no dispara balas de verdad, y el 9 de febrero se convirtió en atracador. Iba solo y llevaba una gorra y una media en la cabeza, por lo que los Mossos denominaron el operativo «caso panti». Dejó en las oficinas de la entidad bancaria una fiambrera de plástico con un despertador en el interior que pretendía simular un artefacto explosivo.

El 13 de febrero cambió de objetivo y atracó dos farmacias. El 14 de febrero fracasó tratando de robar en otra oficina de CaixaBank y fue detenido por la policía cuando salía de atracar la perfumería. En total, se hizo con un botín de menos de 2.000 euros y cuatro comprimidos de Viagra. Siempre utilizaba el mismo método: atracaba, con una pistola en la mano y con amenazas propias de una escena de wéstern, comercios que tenía junto a casa, para huir caminando antes de que llegara la policía. Su evidente cojera le impedía ir más rápido. Algunos de sus atracos quedaron para la historia grabados por las cámaras de seguridad.

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Como si estuviera en una nube

El periodista de EL PERIÓDICO Guillem Sánchez informó de la historia del ‘abuelo pistolero’ en este diario desde su detención, en febrero de 2017, y, poco después, lo conoció en la antigua cárcel de la Model, lugar al que Montroig fue enviado. «Durante esos días no era yo. Los recuerdo como si estuviera en una nube. Pero, si es cierto que hice lo que cuentan, pido perdón. Que me perdonen. No sabía lo que hacía», reconoció Montroig a Guillem Sánchez en ese encuentro en los locutorios del centro penitenciario de la calle Entença. Montroig atribuyó los robos a la muerte de su mujer, Carme. Ambos estuvieron casados 40 años. Ella enfermó tanto que comenzó a depender de él para todo. «Estábamos muy unidos. La cuidé cada día durante 11 años. No iba a ningún sitio sin ella». Guillem Sánchez ha seguido de cerca, desde el arresto su arresto, al abuelo pistolero, a quien de vez en cuando le lleva a casa tabaco, como hizo Jordi Cuixart cuando coincidió con él en la cárcel.