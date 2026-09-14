El número de presos aumenta cada año en Catalunya y ya roza los 10.000

En tres años y ocho meses se ha producido un aumento del 24,4% en el número de presos en Catalunya, pasando de los 7.713 internos que había en cárceles catalanas el 31 de diciembre de 2022 a los 9.597 que había el 31 de agosto de este 2026. Es decir, 1.884 más. La Generalitat ya está tomando medidas ante el incremento anual de la población reclusa, que solo en los primeros meses de este año ha aumentado en 438 personas.

Una de estas medidas es la instalación de dos módulos prefabricados en el actual centro penitenciario de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), que comportará la creación de 256 plazas. También está en estudio la construcción de dos módulos más en otra cárcel, que las fuentes de la Conselleria de Justícia consultadas por EL PERIÓDICO no han precisado.

Gráfico que muestra la evolución de la población penitenciaria en Catalunya. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

La cárcel de Mas d'Enric es una de las cinco que han sido construidas bajo el régimen de derecho de superficie, que supone la cesión del terreno para que una empresa pueda levantar los módulos y asuma el mantenimiento durante un periodo de tiempo. En julio de 2005, la Generalitat adjudicó el derecho de superficie a las empresas Comsa Concesiones y Emte, que fueron las que construyeron la cárcel tarraconense.

Desde 2022 la cifra de presos no para de aumentar, en buena parte por la mayor agilidad judicial

Cuatro años más tarde, en septiembre de 2009, fue constituida la sociedad Superficiaria CP Mas d'Enric para la «explotación» de ese derecho de superficie y la conservación del centro penitenciario, a cambio del pago de una cuota anual por parte de la Administración catalana. Fuentes de la Conselleria han confirmado a este diario que, en la actualidad, se está negociando con la adjudicataria de Mas d'Enric.

El dato objetivo es que, desde 2010 hasta 2022, la cifra de presos fue disminuyendo poco a poco. A 31 de diciembre de 2010 convivían en las cárceles catalanas 10.532 internos; en 2013, 9.816, y en 2022, 7.713. Esta tendencia, sin embargo, ha cambiado y el número de presos no ha parado de crecer: 8.042 en 2023; 8.594 en 2024, y 9.150 en 2025, según las cifras oficiales facilitadas a EL PERIÓDICO por la Conselleria de Justícia.

Estos datos son una foto a 31 de diciembre de cada año, pero no representan el total de personas que pasan por las cárceles, ya que unos entran y otros salen. Esta cifra acumulada es superior: en 2024, 14.035 personas estuvieron en un centro penitenciario; en 2025, 14.511, y hasta agosto de 2026, 13.069. La prisión catalana con más reclusos es Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Más intensidad policial

Las fuentes de la Conselleria de Justícia sostienen que este incremento anual se debe a dos factores: el aumento de la lucha contra la delincuencia por parte de los cuerpos policiales y la mejora del sistema judicial a la hora de dictar prisión provisional —en agosto estaban en esta situación el 21,08% de los reclusos, un poco más que en 2025, cuando el porcentaje fue del 20,4 %— o de dictar las sentencias. Un dato que hay que tener en cuenta es que ahora los delincuentes multirreincidentes son condenados a penas de prisión efectiva desde las últimas modificaciones legislativas —si acumulan más de tres sentencias por delitos similares— y no a una multa.

Las mujeres, estables

La evolución del número de mujeres presas en comparación con los hombres ha sido muy distinta. El incremento desde finales de 2022 hasta agosto de 2026 ha sido bastante insignificante: un 3,7%. La mayoría de ellas (66%) son españolas. En prisión preventiva han pasado del 13,45% al 18,46%, mientras que el porcentaje de internas condenadas ha disminuido del 87% al 82%. Los delitos por los que más mujeres están ingresadas son los delitos contra el patrimonio, como los robos (entre un 42 % y un 45 %); el tráfico de drogas, que está a la baja, y los homicidios.

Más hombres

Los presos hombres si que han aumentado de forma considerable: han pasado de los 7.237 que convivían a finales de 2022 en un centro penitenciario a los 9.066 del pasado mes de agosto. La diferencia, por lo tanto, es de 1.829 internos más. A finales del 2025, el 52% de los presos eran de nacionalidad extranjera.

En la actualidad, el 40,72% de los reclusos hombres permanecen en la prisión por delitos contra el patrimonio, el 13,67% por tráfico de drogas, el 19,58% por homicidios y el 10,24 por agresiones sexuales. En el 2026 ha aumentado los delitos de violencia machista (8,11) del total.