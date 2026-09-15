Los Mossos detienen a un profesor de Badalona por acosar sexualmente a dos adolescentes

Los Mosso d'Esquadra han detenido este martes en Badalona al profesor del Col·legi Badalonès Xavier M, de 32 años, por presuntamente acosar sexualmente a dos adolescentes de 15 y 16 años, según ha avanzado 'Metropoli' y ha confirmado EL PERIÓDICO. Las dos víctimas presentaron denuncias contra el docente de educación primaria tras recibir una serie de mensajes a través de la red social de Instagram en los que el ahora arrestado les habría pedido fotografías de carácter sexual y les habría invitado a su domicilio.

La policía ha confirmado a este diario el arresto efectuado por agentes de la Unidad de Investigación, que se trasladaron este martes al colegio para proceder a la detención del profesor. La primera denuncia, según el diario digital, se interpuso en el mes de agosto. Los hechos se remontan al curso 2025, cuando una de las adolescentes tenía 15 años y era alumna en otro centro educativo cercano al Col·legi Badalonès.

Mensajes por internet

La menor se mensajeó con el docente durante varios meses, hasta que las conversaciones adquirieron un cariz sexual, llegando el profesor a hacerle a la menor preguntas íntimas y a solicitarle fotografías. Tras esta primera denuncia, otra adolescente conocida de la primera víctima explicó que ella también había recibido el mismo tipo de mensajes del docente. Lo que motivó la segunda denuncia el pasado 3 de septiembre ante los Mossos d'Esquadra. El docente fue citado a declarar y se negó ha hacerlo, por lo que ahora ha sido arrestado. La investigación, según fuentes policiales, continúa abierta.

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Desde el Col.legi Badalonès han explicado a EL PERIÓDICO que han conocido los hechos esta misma mañana al leer la información y que no podían dar más detalles de la misma porque en esos momentos no había ningún miembro del equipo directivo. El Col·legi Badalonès en un centro educativo con 130 años de historia e imparte educación infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Cuenta con instalaciones en cuatro edificios para acoger a 1.350 alumnos.