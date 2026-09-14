Muere a los 99 años Marina Vilalta, la pastora más longeva de Catalunya

Marina Vilalta, la pastora más longeva de Catalunya, ha muerto a los 99 años. Nacida en Ogassa, residía en Bruguera, en el Ripollès. Ni un solo día desatendía su obligación, por las tardes, de sacar a sus ovejas. Su vocación la convirtió en un símbolo de la -durísima- vida en el campo. Esa fue toda su vida, lo que le valió, entre otros reconocimientos, la Creu de Sant Jordi por parte del Govern en 2022.

En una entrevista a EL PERIÓDICO en 2024 confesaba que tras décadas dedicada al campo, ya no tenía miedo a la muerte. "Pido a Dios que me lleve deprisa", relataba. Vilalta sacaba sus ovejas cada día: "no he hecho ni un día de fiesta. Me llevan en coche y los perros y ovejas nos siguen. Bajo del coche, doy de comer a los perros y las ovejas pastan. Paso la tarde allí. Antes lo hacía desde las nueve de la mañana hasta las siete y media de la tarde. Me llevaba una cebolla, tomate, un poco de aceite y sal y el pan. Y una botella de agua".

Sí, desde muy pequeña he querido a las ovejas, siempre he tenido la voluntad de estar con ellas, con las vacas. Yo tenía cinco años e iba con mi padre. Por esto las aprecio Marina Vilalta — Pastora

Vilalta era una mujer querida en el pueblo, donde se exhiben con orgullo fotografías de esta pastora en su hábitat natural. Siempre mostró su amor por las ovejas: "Sí, desde muy pequeña, con mi padre, habíamos tenido ovejas. No había nada más. Siempre he tenido la voluntad de estar con ellas, con las vacas. Éramos una familia muy pobre. No había comida para darles. Cuatro cabras, tres o cuatro ovejas, algunas vacas. Yo tenía cinco años e iba con mi padre. Por esto las aprecio. Las he apreciado siempre".

La pastora también admitía que con el paso de los años sentía cierta nostalgia por los miembros de su familia que ya habían fallecido. "Pienso mucho. En mi familia de origen están todos muertos, no tengo a nadie. Solo tengo a una hermana, la más pequeña de la familia. Me pongo triste. Pienso. Si me animo un poco me pongo a cantar y viene una oveja, me acaricia. Si vienen a molestarme les doy algún garrotazo. Y mira, me paso la vida así".

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Vilalta contó siempre con el apoyo de sus hijos y nietos, que en los últimos años la ayudaban a salir a cuidar las ovejas, y le daban ánimo. La vida de esta mujer, que nunca pudo aprender a leer ni a escribir, se convierte ahora en un símbolo no solo del amor a la naturaleza y a los animales sino de la trasmisión de canciones y tradiciones orales del mundo rural catalán.