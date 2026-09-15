¿Qué es un 'medicane' y cómo puede afectar este fenómeno meteorológico a los países del Mediterráneo?

Los servicios meteorológicos mantienen bajo vigilancia la evolución de una borrasca que podría intensificarse durante los próximos días en el Mediterráneo central. Algunos escenarios meteorológicos apuntan a que el sistema podría llegar a convertirse en un ‘medicane’, un fenómeno conocido como huracán mediterráneo por sus características similares a las de los ciclones tropicales.

Desde el Instituto de Geociencias (IGEO) señalan que estos fenómenos pueden presentar ciertos rasgos propios de los ciclones tropicales, aunque generalmente son sistemas de menor tamaño y duración que los huracanes convencionales.

¿Qué es un ‘medicane’?

La palabra 'medicane' procede de la combinación de las palabras en inglés 'Mediterranean' y 'Hurricane' y se utiliza para referirse a determinados ciclones mediterráneos que pueden adquirir características similares a las de los huracanes tropicales.

Estos fenómenos pueden tener un centro bien definido, rodeado de tormentas y con vientos muy fuertes. Sin embargo, a diferencia de los grandes huracanes, suelen ser más pequeños y durar menos tiempo.

Aun así, su tamaño reducido no significa que sean poco peligrosos. Un ‘medicane’ puede generar precipitaciones torrenciales, fuertes rachas de viento, oleaje muy elevado e inundaciones, especialmente en las zonas costeras que quedan bajo su influencia.

Uno de los elementos que preocupa a los expertos es la elevada temperatura que mantiene el Mediterráneo después del verano. Las aguas cálidas proporcionan una importante cantidad de energía a la atmósfera. Si a esta situación se suma la llegada de aire frío en niveles altos, puede aumentar considerablemente la inestabilidad y favorecer la formación de borrascas muy activas.

El ciclón se dirige hacia Grecia y Sicilia

Durante las últimas horas, el ciclón que se ha formado en el mediterráneo ha avanzado desde el sur de Túnez hacia el norte de África, Malta y Sicilia, ganando intensidad sobre aguas muy cálidas.

Entre este martes y el miércoles, el mayor riesgo se concentrará en el sur de Grecia, donde podrían registrarse lluvias torrenciales, tormentas fuertes, rachas de viento intenso y un estado peligroso del mar. También se podrían notar sus efectos en algunas zonas de Italia como Sicilia y Calabria. Los especialistas insisten en que estos mapas no constituyen una predicción definitiva. La situación todavía presenta un elevado grado de incertidumbre y las diferentes actualizaciones de los modelos han mostrado cambios tanto en la trayectoria como en la intensidad prevista del sistema.

Noticias relacionadas

Después, la borrasca avanzaría hacia el mar Egeo y Turquía, donde previsiblemente comenzaría a debilitarse. Su evolución todavía presenta incertidumbre, pero no supone una amenaza directa para España.