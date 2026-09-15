Torredembarra abrirá el 30º Concurs de Castells de Tarragona con la esperanza de volver a ver los castells de 8

Tarragona ya ha iniciado la cuenta atrás para la 30ª edición del Concurs de Castells que, como es habitual, se celebrará el domingo 27 de septiembre, el sábado 3 de octubre y el domingo 4 de octubre, cuando llegará el turno de la gran final con las colles más importantes del panorama. Torredembarra (Tarragonès) vivirá la primera jornada del concurso con las colles más modestas y poniendo a prueba algunos cambios con los que la organización quiere agilizar la diada.

Debido al buen nivel de las colles castelleres que inaugurarán el certamen casteller en Torredembarra, podrían volver a verse los castells de 8 pisos descargados después de diez años.

Este martes se ha presentado esta primera jornada en Torredembarra, con la presencia del director del Concurs, Xavier Gonzàlez, el alcalde de la población, Raúl Garcia, y la concejal de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos. El Ayuntamiento de Torredembarra está trabajando para que la primera jornada del Concurs de Castells “se pueda desarrollar con normalidad y con todas las garantías”, ha señalado García, que se ha mostrado “satisfecho” de acoger la apertura del evento casteller.

La principal novedad de la jornada

Una de las novedades es que para actuar en solitario habrá que intentar un 5 de 7 o castell superior. En 2024 había que llevar un 7 de 7. “Esperemos que esto pueda agilizar un poco más la diada”, ha dicho Gonzàlez. “Repensar el castell para hacer en solitario también se debe al nivel alcanzado por las colles, que todas van subiendo. También se prevé una única ronda conjunta a partir de la cuarta y quinta ronda, a diferencia de las anteriores, en las que hay dos.

En este sentido, el director del Concurs ha destacado que, para muchas de las formaciones, el Concurs “es el día que tienen más capacidad para movilizar castellers”. Así, ha dicho que les “gustaría” ver castells de 8, ya que el 4 de 8 es la construcción con mayor puntuación alcanzada en la jornada de Torredembarra del concurso.

Este castell, conocido con el nombre de 'carro gros' por la importancia histórica que tiene en el mundo casteller y para las colles que quieren dar el salto a los castells de 8, solo se ha descargado una vez en la sesión de Torredembarra del Concurs, cuando los Castellers de Badalona lo llevaron en el 2016. El año pasado, los Castellers de Castelldefels también lo llevaron, pero lo dejaron en cargado.

Las primeras 12 colles

En la sesión del domingo 27 de septiembre del Concurs participarán las 12 últimas colles del ránquing Estrella Damm, que seleccionó las 42 mejores colles del mundo casteller. Entre ellas, destacan los Castellers de Badalona, los de Mollet, los de Berga, Sarrià, Figueres y, como única representante de la llamada Zona Tradicional dels castells, los Xiquets de Cambrils, que participarán por primera vez en el certamen. Las mejores construcciones de estas colles este año se sitúan en la gama alta y media de siete.

La diada se iniciará a las 10 h en la plaça del Castell. En caso de previsión de lluvia, unos días antes, el 24 de septiembre se decidirá si se traslada al pavelló Sant Jordi de la misma localidad. El orden de la actuación en Torredembarra se conoció el pasado viernes.

Entre las que no actuarán, por primera vez se encuentran los Nois de la Torre que, con el buen nivel alcanzado estos últimos años, se han ganado un espacio en la Tarraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona. El alcalde torrenc ha explicado que era uno de los “objetivos” de los de la camisa azul celeste. “Es extraño no ver a la colla local porque estamos acostumbrados a ello, pero estamos convencidos de que el aficionado casteller torrenc también vendrá y será un motivo más para llenar de torrencs la TAP el sábado”, ha valorado García.

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A continuación, el sábado 3 de octubre en la TAP participarán las siguientes 18 mejores colles, y el Concurs finalizará el 4 de octubre con las mejores del país, entre las que destacan las candidatas al podio: Castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves Xiquets de Valls y Colla Jove Xiquets de Tarragona.