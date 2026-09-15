Barbara Sunshine, de dormir en su coche a hablar en Esade: "Fue abrumador pero me sentí como si cambiara un poco"

Barbara Van der Leden 'Sunshine' lleva todo el verano viviendo en los Pirineos de Huesca. Se fue hacia la montaña buscando escapar del calor mediterráneo de Sitges: vive en su coche, y las altas temperaturas nocturnas le impedían descansar tanto a ella como a sus dos perros. Esta holandesa, afincada en Catalunya desde 2007, hace más de dos años que no tiene un lugar estable en el que dormir. Ha pasado por casas de amigos, hoteles, apartamentos turísticos y, en última instancia y a falta de trabajo, tuvo que empezar a hacer noche en su coche. Ahora, pasa los días limpiando los establos de una hípica y paseando a los seis perros de los dueños de la finca a cambio de un sueldo y de un sitio donde dormir.

La asociación Homeless Entrepreneur está ayudando a Bárbara: de momento ella encadena trabajos a cambio de techo pero quiere montar un negocio de paseo de perros

Pasear perros es, de hecho, lo que más le gusta a Barbara. Tanto que ha decidido que tiene que montar un negocio para generar sus propios ingresos y poder salir de la situación de sinhogarismo en la que se encuentra. No es una conclusión a la que ha llegado de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un proceso de trabajo conjunto con la asociación Homeless Entrepreneur con la que colabora Barbara hace unos meses. Esta asociación, encabezada en Barcelona por el estadounidense Andrew Funk, se encarga de tratar de dotar a las personas sin hogar de recursos suficientes para que, por su propio pie, puedan poner en marcha un proyecto que las saque adelante. "Sé que tengo capacidades, solo tienen que salir", resume Barbara.

"Cuando entramos en contacto con las personas sin hogar, les decimos que nos llamen. Si no lo hacen, entendemos que no están listos", resume Funk. Esa intencionalidad queda aún más patente cuando las personas sin hogar deciden empezar a colaborar con la asociación y se encuentran entonces con un encargo: grabar un vídeo para redes sociales explicando quiénes son, su situación y cómo quieren revertirla. "Fue algo muy difícil para mí porque no estás orgullosa de estar en esta situación", explica Bárbara sobre el vídeo.

Barbara Sunshine junto a sus perros y su coche en una calle del Eixample. / FERRAN NADEU

Con el paso de los días, sin embargo, la mujer fue aceptando la situación y ahora agradece haber entrado en el programa. Barbara se topó con Homeless Entrepreneur mientras dormía en su coche en Sitges. Una de las vecinas conocía a la asociación y la puso en contacto con Funk, y desde entonces ella ha ido encadenando 'WorkAways' –un programa en el que trabaja a cambio de un sitio donde dormir por unas semanas– mientras construye su proyecto a largo plazo: ganarse la vida paseando a perros.

El calvario de Barbara, en Barcelona desde 2007, empezó en 2024 cuando perdió el trabajo y no pudo pagar el alquiler

Para Barbara, entrar en el programa fue encontrar una "luz al final del túnel". La holandesa lleva viviendo en Barcelona desde 2007, pero en 2024 tuvo que dejar su casa cuando perdió el trabajo. A partir de ahí empezó un calvario para encontrar una habitación que pudiera permitirse. "Encontré un piso compartido en Montcada i Reixac, pero el hombre que me alquilaba la habitación consumía y traficaba con drogas", lamenta. Decidió salir de allí el día que se encontró a uno de sus perros con síntomas de estar drogado y cuando vio que el dueño había entrado en su habitación para robarle algunas de sus pertenencias.

De allí, pasó a vivir unos meses en su coche, aunque tuvo que regresar a Holanda para cuidar de su hermana, que llevaba tiempo enferma y había empeorado. Lo que iba a ser una estancia de apenas dos meses para evitar que su hermana entrara en una residencia, se alargó hasta los siete meses. Su hermana murió y Barbara se quedó unos meses más para cuidar de su madre, que acabó muy afectada. Al regresar a España, aún sin trabajo, los precios de las habitaciones, y los impedimentos de muchos propietarios para que entrara a vivir con sus mascotas, le hicieron volver a dormir en el coche.

El 'empujón' de Esade

Fue entonces cuando, mientras dormía en Sitges, conoció a Homeless Entrepreneur y empezó a acudir a las charlas semanales y a las distintas actividades que propone el programa. Y acabó participando en una actividad en la universidad Esade para colaborar con unos alumnos que estaban haciendo un trabajo sobre las causas del sinhogarismo. De nuevo, como ya le pasó cuando tuvo que hacer su vídeo de introducción, le fue difícil, pero agradece haberse atrevido a participar y abraza el desafío que le suponen acciones como aquella. "Me gusta hacer cosas así porque siento que de este modo crezco", defiende.

Barbara colaboró con alumnos de Esade en un trabajo sobre el sinhogarismo y acabó dando una charla a 120 empresarios

Fue así también como acabó dando una charla delante de 120 empresarios en unas jornadas en Sitges: "Fue abrumador, pero una vez lo haces es como si cambiaras un poco", reflexiona. Son actividades como estas, ante estudiantes o empresarios, las que más se repiten en los programas de apoyo de Homeless Entrepreneur.

La idea, resalta Funk, es que a partir de los contactos que se realizan en estos eventos, los implicados puedan encontrar todas las herramientas necesarias para sacar adelante su proyecto, aunque los voluntarios y los trabajadores de la asociación también están ahí para ayudar.

El apoyo de Homeless Entrepreneur

En el caso de Barbara, la fundación le brindará un "coach" para que le asesore en la promoción de su futuro negocio. En otros casos, como recuerda Funk, esta asistencia puede ser algo distinto, como la asesoría legal que han ofrecido estos meses para que personas sin papeles pudieran regularizar su situación. "La idea es que, casi sin darse cuenta, nosotros podamos salir de la ecuación y que sean ellos mismos, con el círculo que les hemos facilitado, los que continúen solos ya con un proyecto más establecido", explica Funk.

Barbara Van der Leden 'Sunshine' pasea con Andrew Funk, de Homeless Entrepeneur, en el Parc de la Ciutadella. / FERRAN NADEU

Su fundación, que empezó el trabajo en Estados Unidos, ha ayudado a más de 3.500 personas en más de 15 países. Él mismo la trajo a Barcelona tras quedarse sin hogar en la capital catalana: un negocio fallido le dejó varios meses en la calle hasta que pudo volver a salir gracias a su mujer, que le abrió las puertas de su casa. Funk defiende que el modelo de su fundación permite dar más autonomía a las personas sin hogar que otras soluciones como la conocida 'housing first', que se basa en ofrecer tan pronto como sea posible a la persona afectada un techo.

"Es útil en algunas ocasiones, pero muchas veces, un techo sin un proyecto no es suficiente", asegura. Está por ver si Barbara puede beneficiarse de estos recursos para hacer aflorar su negocio de paseo de perros. De momento, regresa pronto a Barcelona para estar más cerca del círculo que tiene aquí de amistades y personal de Homeless Entrepreneur. Espera poder encontrar una casa pronto para poder sacar a flote el negocio: "Ahora mismo gasto tanta energía todo el tiempo buscando un sitio donde vivir que no puedo trabajar realmente", lamenta.