Assistència Sanitària: el modelo en el que los médicos deciden

Es importante preguntarse quién toma realmente las decisiones cuando hablamos de salud. No es una cuestión menor. De esa respuesta dependen la calidad asistencial, la relación entre médico y paciente y la forma en la que entendemos la medicina.

Este modelo de cogestión sanitaria entre médicos y usuarios parte de una idea sencilla. Assistència Sanitària es un modelo sanitario exclusivo, fundado y dirigido por médicos, en el que las personas son el centro de la estrategia y en el que se defiende una medicina cercana y de calidad. Este modelo parte de una idea sencilla: cuando los médicos toman las decisiones, la medicina se ejerce de otra manera.

La relación médico-paciente

La práctica médica no es solo un conjunto de procedimientos técnicos. Es, ante todo, una relación humana. Escuchar, acompañar y conocer al paciente forman parte de las funciones del sanitario. En Assistència Sanitària, esta relación no se ve desplazada por protocolos u objetivos económicos ajenos al criterio clínico.

A su vez, la tecnología se entiende como una aliada que apoya el diagnóstico y el tratamiento, pero nunca sustituye el vínculo humano. El tiempo dedicado a cada paciente, el respeto mutuo y la confianza son elementos clave para una atención sanitaria de calidad. Cuando el médico dispone de libertad profesional y no ve sus decisiones subordinadas a intereses externos, la atención se vuelve más personalizada, más rigurosa y más honesta.

Este enfoque también se refleja en la libre elección de médico, un pilar fundamental del modelo. Elegir quién te atiende no debe ser un privilegio, sino una condición necesaria para construir una relación basada en la confianza.

Calidad asistencial

El modelo de Assistència Sanitària prima la calidad asistencial. Fruto de este compromiso, la entidad cuenta con especialistas en diferentes áreas y con servicios diferenciales como el Hospital de Barcelona, creado para satisfacer las necesidades de hospitalización, cirugía ambulatoria y urgencias de las personas atendidas por Assistència Sanitària.

Ubicado en la Diagonal de Barcelona, cuenta con 44.000 metros cuadrados repartidos en 19 plantas y 237 camas. Tanto desde el punto de vista técnico como en el trato humano, el Hospital de Barcelona tiene como objetivo proporcionar una calidad asistencial de primer nivel, por ello cuenta con tecnología avanzada y en constante renovación.

Por otro lado, los pacientes también disponen del Servicio de Urgencias Domiciliarias (SUD), que ofrece atención urgente sin que el paciente deba desplazarse, a cargo de un médico o pediatra. Dispone de un parque móvil propio que hace posible visitar a los pacientes en cualquier punto en el que se encuentren, dentro de las comarcas de Barcelona. Más de 72.000 visitas a domicilio y alrededor de 850.000 kilómetros recorridos cada año reflejan la labor de este servicio.

El Servicio de Urgencias Domiciliarias (SUD) ofrece atención urgente sin que el paciente deba desplazarse / Assistència Sanitària

A todo ello se suma un servicio de oncología, asistencia especializada para deportistas y para personas a partir de los 75 años, servicio de videoconsulta, centro de atención continuada de traumatología, servicios complementarios en el área maternoinfantil, una Unidad de Atención al Embarazo de Riesgo, una clínica de infecciones de transmisión sexual o, incluso, cuentan con un programa de segunda opinión médica, entre otros servicios.

Atención más próxima y adaptada

El arraigo local y el conocimiento del entorno permiten una atención más próxima y adaptada a las necesidades reales de las personas. Esto se demuestra ofreciendo una medicina bien valorada por los propios médicos, basada en el criterio profesional y en la experiencia asistencial.

A todo ello se suma una concepción social y responsable de la salud. Cabe recordar que la solidaridad intergeneracional, el acompañamiento a las personas más vulnerables y la defensa de la salud como un derecho forman parte del ADN de este modelo. Al final, la diferencia es clara. Assistència Sanitària no es solo una aseguradora, es una manera distinta de entender la medicina.

