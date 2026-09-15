No todos los caminos llevaban a Roma: un estudio reconstruye la red viaria romana

La conocida expresión “todos los caminos llevan a Roma” no era tan cierta como se ha repetido durante siglos. Un estudio internacional codirigido por investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha reconstruido con gran detalle la organización de la red viaria del Imperio romano y concluye que Roma ocupaba una posición más periférica en el sistema de movilidad de lo que tradicionalmente se había considerado.

La investigación, publicada en Nature Communications, muestra además que Bizancio, capital durante la Antigüedad tardía, tenía una posición más central en la red y que las capitales provinciales actuaban de forma sistemática como grandes cruces de comunicaciones terrestres.

El sistema de carreteras romanas constituyó la primera red de transporte a escala continental del mundo antiguo. Conectaba territorios de Europa, el norte de África y Oriente Medio y permitió articular el movimiento de mercancías, ejércitos y personas.

Su importancia fue más allá del transporte. Las vías facilitaron también la difusión de innovaciones tecnológicas, creencias religiosas e incluso enfermedades y pandemias a lo largo del territorio imperial.

El mapa más detallado hasta ahora

El trabajo ha sido posible gracias a Itiner-e, un proyecto impulsado por investigadores de la UAB que ha creado el mapa digital más detallado hasta ahora de la red de carreteras del Imperio romano.

A partir de esta base de datos, los científicos han realizado un análisis cuantitativo de alta resolución espacial de todo el sistema viario imperial y han podido abordar cuestiones debatidas desde hace décadas, como el grado de centralidad de Roma, la importancia de las capitales provinciales, la rectitud de las carreteras o la supervivencia de aquellas vías en las redes modernas.

Los resultados apuntan a una organización menos centralizada en Roma de lo que se había supuesto. Las capitales provinciales funcionaban como nodos fundamentales para articular las comunicaciones regionales y conectar los distintos territorios.

Según los investigadores, esa posición central de las capitales y de las principales vías sugiere que los romanos eran capaces de tomar decisiones estratégicas a escala provincial e incluso imperial para desarrollar la red viaria y establecer los puntos esenciales para organizar, administrar y controlar los territorios conquistados.

La investigación abre así nuevos interrogantes sobre cómo eran capaces de planificar, cartografiar y ejecutar decisiones de infraestructura a escala continental por primera vez en la historia.

Una huella que llega hasta las carreteras actuales

El estudio concluye también que la red romana dejó una huella duradera sobre las comunicaciones posteriores.

Los investigadores han identificado una correlación entre la presencia de antiguas vías romanas y las principales carreteras modernas, una continuidad que se mantuvo hasta las grandes transformaciones asociadas a la revolución industrial.

No obstante, la persistencia de esos caminos ha sido muy diferente según el territorio. La topografía, los pasos de ríos y montañas, la presencia y crecimiento de las ciudades o la evolución histórica e institucional han condicionado que determinadas rutas romanas se hayan conservado en mayor o menor medida en Europa, el norte de África y Oriente Próximo.

Menos rectas de lo que se pensaba

El análisis cuestiona además otra de las ideas más extendidas sobre la ingeniería romana: que sus carreteras eran sistemáticamente rectas.

Los constructores romanos optaban por trazados rectos cuando el terreno lo permitía, pero, en conjunto, sus vías eran menos rectas que las principales carreteras modernas y tenían que adaptarse a la topografía local.

Eso no impidió que los ingenieros romanos desarrollaran soluciones sofisticadas para atravesar paisajes complicados. Construyeron puentes, excavaron en la roca, levantaron muros de contención y diseñaron sistemas de terrazas para salvar desniveles.

Gracias a estas técnicas, la mayoría de las carreteras romanas mantenían pendientes inferiores al 16%, lo que permitía que siguieran siendo adecuadas para el paso de carros impulsados por animales.

Paradójicamente, las carreteras actuales muestran una sensibilidad ligeramente mayor a la topografía y una relación más negativa con la elevación que las antiguas vías romanas.