Esta es la forma más efectiva de desempañar los cristales de tu coche

Estamos en invierno y eso significa nieve, temperaturas bajas y heladas en gran parte de España. En estas condiciones es muy probable que se empañen los cristales del coche, y debes saber que mantener una buena visibilidad al volante es fundamental para conducir con seguridad. ¿Sabes cómo puedes desempañar los cristales del coche de forma rápida y fácil?

Según un estudio sobre visibilidad e iluminación del RACE (Real Automóvil Club de España), cerca del 20% de los accidentes mortales se producen bajo condiciones meteorológicas adversas como niebla, lluvia, granizo o nieve. En muchos de estos casos, el vaho dentro del vehículo es un factor determinante.

Cristal del coche empañado / Archivo

Cristal sucio o empañado, estas son las multas

Circular con una mala visibilidad puede ser muy peligroso. La condensación es la razón por la que aparece el vaho, que se produce porque hay una diferencia de temperatura entre el frío del exterior y el calor dentro de tu coche. Esto provoca que haya vapor de agua y se acumule en los cristales, dando lugar a que se empañen y se reduzca gravemente la visibilidad dentro del coche.

Además del peligro que conlleva, conducir con los cristales sucios o empañados puede ser motivo de multa. El reglamento en España indica que el parabrisas, aunque no tiene que estar impecable, debe estar lo suficientemente limpio para que no impida la correcta visión del conductor. Además, en los espejos retrovisores y el resto de los cristales del coche se aplica la misma norma que en el parabrisas.

Si llevas el parabrisas, tanto delantero como trasero, sucio, las lunas empañadas o con restos de nieve o hielo, así como rayaduras profundas o grietas, pueden imponerte una multa de 200 euros por ser un riesgo para la seguridad vial. Además, si el agente considera que la visibilidad es insuficiente, puede llegar a inmovilizar el vehículo.

Cristal empañado por el frío y la lluvia / Freepik

Así es como puedes desempañar los cristales del coche

Lo más efectivo es activar el aire caliente y dirigirlo hacia la parte superior del coche para que seque la humedad que está acumulada en el cristal. Si tu vehículo tiene un climatizador, adapta la temperatura entre los 21 y 23ºC, y así evitarás que los cristales se empañen. Si esto sucede, los coches suelen tener un botón con el que se consigue desempañar la luna delantera en poco menos de un minuto. Este botón activa la máxima potencia del aire caliente o el aire acondicionado y lo puedes encontrar en el salpicadero. Es un botón que tiene tres flechas onduladas y el símbolo del parabrisas.

Un consejo muy importante es que no utilices un paño o la mano para limpiar el vaho. Con esto sólo conseguirás un resultado temporal y además, removerás el polvo que está acumulado en el cristal y dejarás manchas cuando el cristal se haya desempañado. En los coches más antiguos no hay ningún sistema para quitar el vaho rápidamente. Por eso, debes llevar las ventanillas un poco abiertas o poner la calefacción, con cuidado de que no aparezca el vaho.

Para desempañar los cristales traseros, los coches tienen un botón que normalmente aparece dibujado con tres flechas curvas sobre un rectángulo en el panel de instrumentos. Para desempañar los cristales también existen métodos caseros, como utilizar una patata, gel para afeitarse o jabón para lavarse las manos. Pero también debes saber que existen productos específicos en el mercado que son más efectivos, como los pulverizadores que evitan que se produzca la condensación en los cristales del coche. Sólo tienes que aplicar el producto en la parte interior de las lunas, extenderlo con una bayeta de microfibras y dejarlo secar.