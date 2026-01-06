La DGT alerta sobre esta acción habitual muy peligrosa en la carretera

Al volante hay que estar atento a todo, respetar las señales de tráfico y extremar las precauciones para evitar un accidente. El conductor es el que lleva el vehículo, pero hay más factores, como el estado de las carreteras o las condiciones climatológicas, que también pueden provocar un accidente de tráfico. La DGT alerta sobre esta acción habitual.

En todas las Navideñas, la DGT prevé 22,4 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Además debes prestar atención y extremar precauciones por las bajas temperaturas, la nieve y las lluvias que azotan en parte de la Península Ibérica.

Coches en la carretera / Getty Images

Cuidado: La DGT alerta sobre esta acción habitual

Entre los días 15 y 21 del pasado mes de diciembre, los agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo una nueva campaña de vigilancia y control del consumo de alcohol y otras drogas en la conducción. En esos siete días, se realizaron la prueba de alcohol y drogas a 191.864 conductores de los que 3.523 dieron positivo. Esta cifra supone que más de 500 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol o drogas.

En cuanto a las pruebas de detección de alcohol, durante los siete días de la campaña se realizaron un total de más de 185.000 pruebas, en las que 1.900 conductores resultaron positivos. En cuanto a las drogas, se realizaron 4.944 pruebas de detección, de las que 1.623 dieron positivo. Entre las drogas más consumidas se encuentran el cannabis (1.083 casos), la cocaína (711 casos) y las anfetaminas, metanfetaminas y opioides (171 casos).

La DGT alerta sobre el consumo de alcohol y drogas en la conducción ya que es muy peligroso porque aumentan considerablemente las probabilidades de sufrir un grave accidente de tráfico. Recuerda, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%.

La Dirección General de Tráfico establece que el límite de alcohol permitido para conductores es de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (o 0,5 gramos/litro de sangre). Para noveles y profesionales, el límite es más bajo, de 0,15 mg/l en aire o 0,3 g/l en sangre. Además te pueden poner duras sanciones si te pones al volante bajo los efectos del alcohol y las drogas. Estas son las multas: