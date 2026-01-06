DGT
La DGT alerta sobre esta acción habitual muy peligrosa en la carretera
Los accidentes de tráfico se pueden producir por varios factores, entre los que destacan el estado del conductor, de la carretera o las condiciones climatológicas
Rubén Burillo
Al volante hay que estar atento a todo, respetar las señales de tráfico y extremar las precauciones para evitar un accidente. El conductor es el que lleva el vehículo, pero hay más factores, como el estado de las carreteras o las condiciones climatológicas, que también pueden provocar un accidente de tráfico. La DGT alerta sobre esta acción habitual.
En todas las Navideñas, la DGT prevé 22,4 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Además debes prestar atención y extremar precauciones por las bajas temperaturas, la nieve y las lluvias que azotan en parte de la Península Ibérica.
Cuidado: La DGT alerta sobre esta acción habitual
Entre los días 15 y 21 del pasado mes de diciembre, los agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo una nueva campaña de vigilancia y control del consumo de alcohol y otras drogas en la conducción. En esos siete días, se realizaron la prueba de alcohol y drogas a 191.864 conductores de los que 3.523 dieron positivo. Esta cifra supone que más de 500 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol o drogas.
En cuanto a las pruebas de detección de alcohol, durante los siete días de la campaña se realizaron un total de más de 185.000 pruebas, en las que 1.900 conductores resultaron positivos. En cuanto a las drogas, se realizaron 4.944 pruebas de detección, de las que 1.623 dieron positivo. Entre las drogas más consumidas se encuentran el cannabis (1.083 casos), la cocaína (711 casos) y las anfetaminas, metanfetaminas y opioides (171 casos).
La DGT alerta sobre el consumo de alcohol y drogas en la conducción ya que es muy peligroso porque aumentan considerablemente las probabilidades de sufrir un grave accidente de tráfico. Recuerda, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%.
La Dirección General de Tráfico establece que el límite de alcohol permitido para conductores es de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (o 0,5 gramos/litro de sangre). Para noveles y profesionales, el límite es más bajo, de 0,15 mg/l en aire o 0,3 g/l en sangre. Además te pueden poner duras sanciones si te pones al volante bajo los efectos del alcohol y las drogas. Estas son las multas:
- Hasta 0,50 mg/l, la sanción es de 500 euros y 4 puntos
- Más de 0,50 mg/l, la multa es de 1.000 euros y 6 puntos
- Si reincide, la sanción será de 1.000 euros y 4 o 6 puntos (depende de la tasa dada)
- Si das positivo en drogas, la multa será de 1.000 euros y 6 puntos
- Además puede ser considerado delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas. Si conduces bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o te niegas a hacerte las pruebas, puedes también estar haciendo un delito.
- Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
- Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
- La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
- Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
- Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
- Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
- Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
- Las cabalgatas de Reyes en Barcelona este 2026, barrio a barrio: horarios y recorridos