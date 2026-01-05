Volkswagen ya ha enseñado cómo será el interior de sus nuevos modelos, empezando por el ID Polo

Volkswagen encara en este 2026 una nueva era marcada por la electrificación, haciendo hincapié en que sea accesible. Bajo esta premisa, con una nueva plataforma (la MEB+) y un nuevo lenguaje de diseño (el Pure Positive), la marca alemana tiene preparados varios modelos que lanzará a lo largo de este año.

Empezando por el ID Polo, que vendrá a ser la versión eléctrica del famoso compacto cinco plazas alemán y que, como ya pudimos probar hace unas semanas, no va a defraudar. Con él, llega también un nuevo concepto de interior y de cockpit digital que se verá reflejado también en los próximos coches de Volkswagen.

Más espacio, mejores materiales

El interior del nuevo Volkswagen ID Polo está concebido de una manera completamente diferente gracias a la plataforma MEB+, que al estar pensada para coches eléctricos permite imaginar el habitáculo con una distribución y aprovechamiento del espacio mejores.

Detalle de los asientos del nuevo ID Polo / Volkswagen

Así, además del espacio y la amplitud de las plazas traseras para sus poco más de cuatro metros de largo y el uso de materiales textiles y responsables con el medio ambiente, cabe destacar la nueva organización y distribución del cockpit, que ahora es totalmente digital.

10,25 y 13 pulgadas

El cuadro de instrumentos es digital, con 10,25 pulgadas, y presenta tanto gráficos nítidos como la posibilidad de visualizar una pantalla que emula la antigua analógica del Polo. Se suma una pantalla de infoentretenimiento de 13 pulgadas, táctil, que destaca por su facilidad de uso.

Salpicadero del nuevo ID Polo / Volkswagen

El conjunto de cockpit y pantalla lo cierra un nuevo volante en el que aparecen botones físicos, fáciles e intuitivos de usar, a través del que se pueden controlar numerosas funciones del vehículo. El nuevo ID Polo es, pues, sencillo y práctico desde el volante a la pantalla, mejorando así la experiencia del usuario, pero también la seguridad al volante.

Volante del ID Polo / Volkswagen

Destaca, por último, la presencia de una barra con botones físicos para controlar los principales comandos del coche debajo de la pantalla de infoentretenimiento, una tendencia que estará presente a lo largo de este año en diferentes coches. Parece que la moda de eliminar cualquier pulsador físico o mecánico del interior de los coches llega poco a poco a su fin.