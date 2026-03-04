Carlos Lozano tumba a Anita Williams y gana 'GH Dúo' con un porcentaje abrumador y una llamativa predicción de Jorge Javier: "Te veo de presentador"

La gran final de la cuarta edición de 'Gran hermano Dúo' ha coronado a Carlos Lozano como ganador absoluto, con un brutal 65,1% de los votos de los espectadores, que premian así su gran implicación y su capacidad para haber estado presente en casi todas las tramas del concurso, a lo largo de los casi dos meses que ha durado, sin rehuir los conflictos pero tampoco fomentándolos.

A su llegada a los estudios de Telecinco, todavía como finalista, volvió a demostrar gran su dominio escénico y su talento para agitar el plató. Tanto fue así, que Jorge Javier Vázquez cayó rendido ante él nada más entrar por la puerta: "Te estoy viendo como hacía mucho tiempo que no te veía", le confesó. Y no dudó en hacerle una inesperada predicción: "Te veo como presentador".

De esta manera, Carlos Lozano "se venga" de 'Gran hermano' y por fin se proclama vencedor tras su paso por 'GH VIP 4', en el que quedó segundo. Sin embargo, se llevó un premio mucho mejor, ya que tras esta experiencia logró volver a trabajar como presentador con 'Granjero busca esposa'. ¿Podrá ahora volver a repetir la jugada? Su trayectoria como concursante de realitys se completa con ‘Supervivientes 2019', en el que logró una meritoria quinta posición.

En la gran final de 'GH Dúo', Lozano se tuvo que enfrentar con Anita Williams, con la que ha tenido diferentes enfrentamientos durante su convivencia en la casa de Tres Cantos (Madrid), en una final que se convirtió en un auténtico duelo de titanes. Y es que la participante, aun teniendo un ejército de seguidores que la apoya desde que dio su gran salto a la fama,, se logró el apoyo suficiente y tuvo que conformar con ser subcampeona. En tercera posición quedó Gloria González, la hermana de Manuel. de 'La isla de las tentaciones'.

Se cierra así una edición que ha estado caracterizada por numerosos momentos conflictos muy broncos, teniendo que intervenir tanto el Súper como los presentadores desde plató para exigir que se guardaran las formas y no se traspasaran los límites. Más allá de las posiciones finales, Cristina Piaget, que fue expulsada a las puertas de la final, ha sido la protagonista indiscutible.

Antonio Canales, Raquel Salazar y, en menor medida Belén Rodríguez (pensando demasiado en el cálculo y la estrategia que tan poco gustan), también ha sido perfiles claves en esta edición de 'GH Dúo'. Por su parte, Carmen Borrego ha vuelto a ser la gran decepción en este reality, tras su penoso paso por 'Supervibientes 2024'. pocos recuerdan algún momento memorable de Mario Jefferson o Sonia Madoc.