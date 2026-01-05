Coches
¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en diciembre de 2025
Te detallamos cuáles fueron los 5 vehículos eléctricos favoritos de los conductores españoles en el último mes del año
Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) cierran 2025 con 245.629 unidades vendidas, un aumento del 96,2% respecto a 2024.
Diciembre ha registrado 26.041 nuevas unidades, con un crecimiento del 96,2% respecto al mismo mes del año anterior y estas ventas representan el 21,34% del mercado total. El mercado, en 2025, ha duplicado las ventas respecto al 2024 y los vehículos electrificados suponen el 17,9% del total vendido, casi 8 puntos porcentuales más que en 2024.
En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), crecen un 18,13% en el mes, con 76.718 unidades vendidas y representando el 62,8% del mercado. En el total del año, 2025 ha acumulado 790.626 ventas, un 42,39% más que el año anterior y con el 57,62% del mercado global.
Estos han sido los 5 vehículos eléctricos más vendidos en diciembre de 2025:
1.Tesla Model 3
En el mes de diciembre, el vehículo eléctrico más vendido fue el Tesla Model 3, con 962 matriculaciones.
2.Tesla Model Y
El Tesla Model Y tuvo 828 matriculaciones en el mes de diciembre.
3.BYD Dolphin Surf
En tercer lugar se encuentra el BYD Dolphin Surf, con 697 matriculaciones.
4.BYD Atto 2
En el cuarto lugar, el BYD Atto 2, con 437 matriculaciones.
5. Mini Electric
El Mini Electric, en quinto lugar, tuvo 401 matriculaciones.
