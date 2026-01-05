Los vehículos electrificados representan casi el 20% del parque automovilístico y los eléctricos puros consiguen un récord "histórico"

2025 ha sido un buen año para el sector de la automoción, sobre todo si uno se fija en las ventas y matriculaciones. Y, entrando al detalle, el comportamiento de los vehículos electrificados en general y de los coches eléctricos en particular ha sido excepcional.

Tanto que Anfac, la asociación de fabricantes, ha calificado los datos acumulados por los coches eléctricos como un hito histórico. Yendo de más a menos, el mercado de los vehículos electrificados en general ha cerrado el 2025 con 245.629 unidades vendidas, un 96,2% más que en 2024. Esta cifra significa que los turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses representan en 2025 el 17,9% del mercado total.

La mayor parte de esta representación es de los vehículos híbridos con etiqueta Eco, cuyo cuota es del 35,3%. Les siguen los PHEV, con una cuota del 9,52%; los eléctricos, con el 8,39% y los de gas, con el 4,42%.

Más de 100.000 eléctricos vendidos

Hablando de turismos, los eléctricos puros han conseguido un récord en matriculaciones, superando la barrera de los 100.000 y alcanzando las 101.427 ventas, según los datos de Anfac. Así, este tipo de motorizaciones representa una cuota del mercado total de 8,85%.

En total, los turismos con mecánicas de emisiones reducidas (híbridos, enchufables, eléctricos y de gas) han aumentado sus ventas en este 2025 en un 41,7% con un total de 767.771 unidades vendidas. Hablando solo de mecánicas electrificadas, las ventas han crecido un 96,4% en comparación con 2024. Lideran la clasificación los motores híbridos enchufables con un crecimiento del 101,1%.

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha celebrado los datos y confirmado que España se mueve hacia la movilidad de bajas y cero emisiones. Por otro lado, espera que “la prórroga de la deducción del 15% hasta 3.000 euros en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico junto a las ayudas que dará el Plan Auto +" impulsen las ventas a lo largo de 2026.