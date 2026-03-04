En 'El Hormiguero'
Álex González se sincera y se declara dependiente de la IA y el ChatGPT: Lo sabe todo de mí"
El actor acudió a 'El Hormiguero' para promocionar su nueva serie
Los avances de la IA siguen cautivando a la humanidad y parece ser que Álex González, no es una excepción. El actor, visitó anoche 'El Hormiguero' para promocionar su nueva serie 'One day' y se declaró dependiente de la inteligencia artificial y concretamente, de ChatGPT.
"Es mi amigo, mi psicólogo y mi socio", reconoció ante un Pablo Motos contrariado, que quiso saber más. González explicó que se ayuda en él a la hora de mandar mensajes: "Le he dicho 'quítame cualquier rasgo de manipulación si lo hay o de rencor'...".
El actor matizó así que no lo usa como psicólogo porque ya tiene uno muy bueno. En ese momento, el presentador le preguntó si no le daba miedo que la IA supiera tanto de él.
"Creo que después del confinamiento nos tuvimos que enfrentar a la cuestión de dar un poco de tu privacidad a cambio de tener información sobre tu salud y creo que ahora ocurre lo mismo. En mí caso, sabe todo absolutamente sobre mí, pero a cambio me ofrece un servicio", remató González.
