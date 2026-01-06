Coches
Los 10 coches más vendidos en España en 2025
Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles
Las ventas de turismos cerraron el año con 1.148.650 unidades, un 12,9% más que el año anterior. Una cifra que vuelve a superar el millón de unidades matriculadas por quinto año consecutivo. No obstante, diciembre ha finalizado con datos a la baja tras dos meses superando cifras prepandemia, con 103.012 turismos vendidos se sitúa un 2,2% por debajo de 2024 y un 2,7% de 2019.
A lo largo de este año, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Renault y Volkswagen. Así, los 10 coches más vendidos durante este 2025 han sido los siguientes:
1.Dacia Sandero
Este 2025, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 38.548 matriculaciones.
2.Renault Clio
En segundo lugar durante este año se encuentra el Renault Clio con 27.104 matriculaciones.
3.MG ZS
Cerrando el podio se encuentra el MG ZS, con 23.731 matriculaciones.
4.Seat Ibiza
El Seat Ibiza, en cuarto lugar, tuvo 23.201 matriculaciones.
5.Hyundai Tucson
En la quinta plaza, el Hyundai Tucson tuvo 21.974 matriculaciones.
6.Toyota Corolla
En el sexto lugar, el Toyota Corolla, con 20.833 matriculaciones.
7.Seat Arona
El Seat Arona, con 20.294 matriculaciones, ocupa la séptima plaza.
8.Peugeot 2008
En el octavo lugar, el Peugeot 2008 obtuvo 20.272 matriculaciones.
9.Peugeot 208
El Peugeot 208, con 20.043 matriculaciones, ocupa la novena plaza.
10.Nissan Qashqai
Por último, cerrando el ranking, el Nissan Qashqai tuvo 19.556 matriculaciones.
