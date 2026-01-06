Los 10 coches más vendidos en España en 2025

Las ventas de turismos cerraron el año con 1.148.650 unidades, un 12,9% más que el año anterior. Una cifra que vuelve a superar el millón de unidades matriculadas por quinto año consecutivo. No obstante, diciembre ha finalizado con datos a la baja tras dos meses superando cifras prepandemia, con 103.012 turismos vendidos se sitúa un 2,2% por debajo de 2024 y un 2,7% de 2019.

A lo largo de este año, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Renault y Volkswagen. Así, los 10 coches más vendidos durante este 2025 han sido los siguientes:

1.Dacia Sandero

Dacia Sandero / Dacia

Este 2025, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 38.548 matriculaciones.

2.Renault Clio

Renault Clio / Renault

En segundo lugar durante este año se encuentra el Renault Clio con 27.104 matriculaciones.

3.MG ZS

MG ZS / MG

Cerrando el podio se encuentra el MG ZS, con 23.731 matriculaciones.

4.Seat Ibiza

Seat Ibiza / Seat

El Seat Ibiza, en cuarto lugar, tuvo 23.201 matriculaciones.

5.Hyundai Tucson

Hyundai Tucson / Hyundai

En la quinta plaza, el Hyundai Tucson tuvo 21.974 matriculaciones.

6.Toyota Corolla

Toyota Corolla / Toyota

En el sexto lugar, el Toyota Corolla, con 20.833 matriculaciones.

7.Seat Arona

Seat Arona / Seat

El Seat Arona, con 20.294 matriculaciones, ocupa la séptima plaza.

8.Peugeot 2008

Peugeot 2008 / Peugeot

En el octavo lugar, el Peugeot 2008 obtuvo 20.272 matriculaciones.

9.Peugeot 208

Peugeot 208 / Peugeot

El Peugeot 208, con 20.043 matriculaciones, ocupa la novena plaza.

10.Nissan Qashqai

Nissan Qashqai / Nissan

Por último, cerrando el ranking, el Nissan Qashqai tuvo 19.556 matriculaciones.