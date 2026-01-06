Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Los 10 coches más vendidos en España en 2025

Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Las ventas de turismos cerraron el año con 1.148.650 unidades, un 12,9% más que el año anterior. Una cifra que vuelve a superar el millón de unidades matriculadas por quinto año consecutivo. No obstante, diciembre ha finalizado con datos a la baja tras dos meses superando cifras prepandemia, con 103.012 turismos vendidos se sitúa un 2,2% por debajo de 2024 y un 2,7% de 2019.

A lo largo de este año, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Renault y Volkswagen. Así, los 10 coches más vendidos durante este 2025 han sido los siguientes:

1.Dacia Sandero

Dacia Sandero

Dacia Sandero / Dacia

Este 2025, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 38.548 matriculaciones.

2.Renault Clio

Nuevo Renault Clio de sexta generación

Renault Clio / Renault

En segundo lugar durante este año se encuentra el Renault Clio con 27.104 matriculaciones.

3.MG ZS

El MG ZS continúa siendo una apuesta por parte de los conductores españoles, con 1.473 unidades matriculadas.

MG ZS / MG

Cerrando el podio se encuentra el MG ZS, con 23.731 matriculaciones.

4.Seat Ibiza

El Seat Ibiza

Seat Ibiza / Seat

El Seat Ibiza, en cuarto lugar, tuvo 23.201 matriculaciones.

5.Hyundai Tucson

HYUNDAI TUCSON

Hyundai Tucson / Hyundai

En la quinta plaza, el Hyundai Tucson tuvo 21.974 matriculaciones.

6.Toyota Corolla

El Toyota Corolla es el séptimo coche más vendido en España durante el mes de octubre con 1.708 unidades matriculadas. El precio de partida del coche compacto de segmento C, que se ofrece en múltiples carrocerías, es desde 25.950 euros.

Toyota Corolla / Toyota

En el sexto lugar, el Toyota Corolla, con 20.833 matriculaciones.

7.Seat Arona

El precio de venta al público del Seat Arona depende del modelo que elijas: Desde 19.859 euros (Arona Style Special Edition) hasta 27.740 euros (Arona X-Perience Special Edition 150 CV Caja de cambios de doble embrague).

Seat Arona / Seat

El Seat Arona, con 20.294 matriculaciones, ocupa la séptima plaza.

8.Peugeot 2008

Peugeot 2008

Peugeot 2008 / Peugeot

En el octavo lugar, el Peugeot 2008 obtuvo 20.272 matriculaciones.

9.Peugeot 208

Peugeot 208

Peugeot 208 / Peugeot

El Peugeot 208, con 20.043 matriculaciones, ocupa la novena plaza.

10.Nissan Qashqai

Qashqai_2024-16.jpg

Nissan Qashqai / Nissan

Por último, cerrando el ranking, el Nissan Qashqai  tuvo 19.556 matriculaciones.

