Movilidad
5 tendencias que revolucionarán la movilidad de las ciudades en 2026
Aplicaciones para gestionar todas las opciones de movilidad en una ciudad y la explosión definitiva de los vehículos eléctricos, entre lo más destacado
Las ciudades son espacios en constante evolución. Se adaptan tanto al comportamiento como a la cantidad de personas que las habitan y, para lograrlo evitando colapsos, la movilidad urbana juega un papel crucial.
Según un reciente estudio, la importancia de la tecnología en la movilidad y el aparcamiento en las ciudades crecerá exponencialmente en los próximos meses con el objetivo de optimizar unos espacios de aparcamiento cada vez más limitados para lograr urbes más sostenibles. Estas son cinco tendencias que marcarán el futuro del aparcamiento en España:
1. Crecerá el aparcamiento “de pago”
Las grandes ciudades españolas seguirán los pasos de Londres y París en la ampliación de zonas de aparcamiento regulado, e incentivarán el uso de parkings y transportes públicos. Esto permitirá una mejor distribución del tráfico y reducirá la búsqueda de plazas, disminuyendo la contaminación y mejorando la movilidad de los centros urbanos.
Además, se espera la implantación de tarifas diferenciadas según el peso y las emisiones de los vehículos para combatir la creciente tendencia de los coches SUV en toda Europa, penalizando a los más contaminantes y favoreciendo los modelos ecológicos.
2. Digitalización y sistemas inteligentes de aparcamiento
Las tecnologías digitales transformarán la gestión del aparcamiento. La implantación de sistemas de reconocimiento automático de matrículas (ANPR) y el aparcamiento sin barreras facilitarán una experiencia más fluida para los conductores.
Por otro lado, el uso de aplicaciones móviles para la reserva y pago de plazas se estandarizará, permitiendo una mayor transparencia y facilitando toda la gestión a los conductores, que tendrán todo al alcance de su móvil.
3. Smart cities y el modelo de "ciudad de 15 minutos"
La consolidación de plataformas que integran diferentes servicios de transporte, conocidos como Movilidad como Servicio (MaaS), está ganando protagonismo. A través de una única aplicación, los usuarios pueden planificar sus desplazamientos combinando medios como trenes, bicicletas eléctricas y vehículos compartidos.
Esta tendencia, junto con el auge de la micromovilidad (bicicletas y patinetes eléctricos), ofrece alternativas sostenibles y flexibles para los desplazamientos urbanos. Este enfoque se alinea con el concepto de la "ciudad de 15 minutos", donde los ciudadanos pueden acceder a servicios esenciales sin necesidad de largos desplazamientos en vehículo privado. Todo ello persigue el objetivo de reducir la congestión, mejorar la sostenibilidad y ofrecer una experiencia más eficiente a los conductores.
4. Expansión de la infraestructura para vehículos eléctricos
El crecimiento del parque de vehículos eléctricos requerirá una gran inversión en la infraestructura de carga en España. Se prevé un aumento de los puntos de recarga en zonas urbanas, centros comerciales y aparcamientos públicos.
También se incentivará la instalación de estaciones de carga rápida en vías interurbanas, facilitando los viajes de larga distancia y acelerando la transición hacia la movilidad eléctrica.
5. Uso de datos y armonización de normativas
La gestión del aparcamiento estará cada vez más basada en el uso de datos en tiempo real, permitiendo a los ayuntamientos tomar decisiones informadas sobre el tráfico y la movilidad. Además, según los expertos de EasyPark, a largo plazo se podría avanzar hacia una armonización de normativas de aparcamiento a nivel europeo, mejorando la experiencia de los conductores que viajan entre países y favoreciendo el turismo comunitario.
