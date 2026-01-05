Consejos
Sigue estos consejos de la DGT para conducir con hielo, nieve o lluvia
Con las bajas temperaturas y las condiciones climatológicas adversas hay que tener mucho cuidado cuando circulamos por la carretera
Rubén Burillo
España está siendo azotada por la borrasca Francis, que está dejando fuertes y persistentes precipitaciones. Además, debido a las bajas temperaturas, hay nevadas en cotas bajas del centro e interior de la Península Ibérica. ¿Sabrías cómo reaccionar si una de estas condiciones climatológicas te sorprende en la carretera? La DGT te lo explica.
En todas estas Navidades, la Dirección General de Tráfico prevé 22,4 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Algunos tramos pueden ser peligrosos por varios razones entre las que están, el mal estado del asfalto, la baja visibilidad o las condiciones climatológicas. Para no tener ningún accidente de tráfico debes estar muy atento a la carretera y extremar precauciones.
Antes de hacer un viaje, revisa el mapa interactivo de la DGT
La Dirección General de Tráfico tiene en este enlace, un mapa interactivo en el que puedes revisar en tiempo real el estado de toda la red de carreteras de España. También se registran todas las incidencias, incluyendo las condiciones meteorológicas adversas que pueden dificultar la conducción, retenciones por accidentes de tráfico u obras, restricciones de circulación, cámaras de control o radares de velocidad.
Lo primero que visualizas cuando entras a la web, es el mapa de España con símbolos que te avisan de retenciones, obras… Puedes ir pasando con el cursor del ratón para ver de qué trata cada incidencia. También puedes buscar una provincia, población o carretera que te interese o por la que vayas a circular. Para ello, escribe en el cuadro la provincia, después la población, carretera y punto kilométrico. Además, para asegurarse de los niveles de circulación y las carreteras por las que se pueden circular y las que no, está la leyenda representada por los colores negro (no se puede circular), rojo (con atascos y marcha lenta), amarillo (con algunos percances, pero vía libre) y el verde (sin ningún tipo de problemas).
Para saber qué carreteras están cortadas por la nieve, también puedes encontrar información actualizada en las cuentas de Twitter de la Dirección General de Tráfico (@InformacionDGT y @DGTes).
¿Sabes qué hacer con nieve, hielo o lluvia en la carretera? La DGT lo explica
Al volante debemos estar atentos a todo y extremar precauciones. La DGT y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias nos avisan de cómo actuar ante situaciones de emergencia, como lluvias intensas, inundaciones y riadas o grandes nevadas:
- Lluvias intensas: En caso de lluvias fuertes, muy fuertes o torrenciales, y si va a viajar con una previsión de lluvias intensas, intenta, en la medida de lo posible, circular por autopistas y autovías. Además, debes estar lejos de los cauces para que una crecida no te sorprenda.
- Inundaciones y riadas: La DGT y Protección Civil ponen la atención en las balsas de agua y los torrentes. Si ve una balsa de agua, dé la vuelta lo antes posible, y si es en autopistas o autovías, llame al 112 y espere al rescate en un lugar seguro. Con torrentes, evita los tramos inundados con corrientes de agua, aunque a simple vista puedan parecer inofensivos la fuerza del agua puede arrastrar el vehículo.
- Nevadas: Protección Civil recomienda especial precaución cuando circulemos por vías de alta capacidad en zonas de montaña o de interior. Antes de coger el coche, lo ideal es planificar el viaje con el mapa interactivo de la DGT. Asegúrate de tener el depósito de gasolina lleno y es mejor conducir de día, con luz, ya que de noche la visibilidad es peor y puedes tener problemas con las placas de hielo sobre la calzada. Recuerda que si te quedas atrapado por una nevada en la carretera, lo mejor es quedarse dentro del coche con el motor y la calefacción encendidos, renovando el aire dentro del habitáculo. Llama al 112 para dar referencias de su ubicación, y si la detención se prolonga, evita dormirte con el motor en marcha.
