Novedades para mejorar la seguridad en la circulación en moto en Barcelona

Barcelona pone en marcha nuevas actuaciones para reforzar la seguridad de los y las motoristas. Las medidas incluyen el repaso y la mejora de la señalización de las 52 zonas avanzadas de motos (ZAM) que hay actualmente en el distrito de L’Eixample y la ampliación de su número, hasta llegar al centenar, sobre todo en la calle de Aragó y en la Gran Via de les Corts Catalanes.

La primera prueba piloto consiste en la instalación de seis amortiguadores de impacto para motoristas, diseñados específicamente para entornos urbanos. Minimizan las lesiones en un siniestro disipando la energía cinética y reduciendo las consecuencias graves en las personas. Estos elementos se ubicarán en bifurcaciones de la ciudad y salidas de vías rápidas como las rondas o la Gran Via de les Corts Catalanes. Algunos de los puntos que se están estudiando son la entrada del túnel de las Glòries, en sentido Besòs, la entrada del túnel de Lesseps, en sentido Llobregat, o la entrada del túnel de la ronda del General Mitre, en sentido Llobregat, entre otros.

La segunda prueba piloto evalúa los efectos de los elementos reflectantes de color amarillo flúor para mejorar la visibilidad tanto de obras como de elementos urbanos. Esta prueba se realiza en las salidas 5 y 6 del carril lento de la ronda de Dalt, de cara a su corte por las obras de cobertura. También en tres puntos de la plaza de Tetuán: en los bordillos que delimitan las isletas centrales del paso de peatones que cruzan la Gran Vía al lado Llobregat y al lado Besòs de la plaza.

Las iniciativas, que se ejecutarán a finales del 2026 y a lo largo del 2027, son resultado del trabajo del Observatorio de la Motocicleta. Una iniciativa impulsada por el Ajuntament de Barcelona e integrada por el colectivo de usuarios Motoristas por Barcelona, la asociación de víctimas P(A)T y la patronal Anesdor, con el apoyo de la DGT para reducir la siniestralidad de los y las motoristas.