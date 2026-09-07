El futuro Campus Clínic toma forma: 1.125 viviendas, 22 hectáreas verdes y un nuevo polo sanitario al final de la Diagonal

El futuro Campus de Salud Clínic-UB comportará la transformación de casi 70 hectáreas en la confluencia de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat. Las líneas principales del planeamiento proponen un modelo territorial que sirva para coser los diferentes municipios en este punto y transformar las infraestructuras para hacerlas más verdes y humanas.

El PDU apuesta por combinar usos residenciales, económicos y terciarios para garantizar actividad más allá de la función sanitaria. En concreto, un mínimo del 63 % del techo total del ámbito se destinará a usos sanitarios, docentes y de investigación; alrededor del 23 % corresponderá a actividad económica; hasta un 10 % se reservará a vivienda, y el 4 % restante se destinará a equipamientos locales de proximidad.

Una nueva facultad y viviendas de protección oficial

La nueva Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la UB se ubicará en Esplugues de Llobregat y formará parte del futuro complejo. Se prevé que entre en funcionamiento en el curso 2032-2033 y aumente un 30 % la capacidad actual, hasta los 3.000 estudiantes. El avance también prevé hasta 1.125 viviendas, con un mínimo del 50 % de protección oficial. La mayor parte de esta oferta se localizará en L'Hospitalet —unas 800 viviendas— y el resto en Barcelona.

Se modificará el nudo viario entre la Diagonal y la ronda de Dalt para hacerlo más racional y mejorar las comunicaciones entre municipios. En el proyecto se prioriza el transporte público de alta capacidad con la nueva estación de la línea 3 de metro y la movilidad de peatones y bicicletas, a la vez que se transformarán las actuales vías rápidas en avenidas metropolitanas más amables. El soterramiento de la subestación eléctrica de Collblanc servirá para liberar suelo urbano y reorganizar las infraestructuras.

El nuevo campus

El ámbito total del Campus de Salud Clínic-UB será de 12,7 hectáreas, que incluye los equipamientos y las actividades complementarias. El campus principal tendrá 380.000 metros cuadrados de usos sanitarios, docentes y de investigación, con la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud UB, y hasta 120.000 metros cuadrados de usos complementarios entre los que podrá haber una residencia para investigadores y médicos residentes (MIR), espacios de apoyo a la actividad del campus y otros servicios para los usuarios, como restauración.

La planificación del ámbito se complementa con tres grandes espacios verdes interconectados: la prolongación de la rambla de Finestrelles, el nuevo parque en la carretera de Collblanc y la ampliación de Can Rigal. Estos espacios actuarán como corredores ecológicos entre Collserola y la ciudad e integrarán equipamientos locales de proximidad para los barrios del entorno. En total, las zonas verdes sumarán unas 22 hectáreas.

Una vez validado el avance del PDU, ahora empieza el proceso de participación ciudadana, previo a la aprobación inicial, prevista para el primer semestre del 2027. Siguiendo este calendario, las obras de la urbanización del entorno empezarían en el segundo semestre del 2028, y la puesta en funcionamiento del nuevo Campus de Salud Clínic-UB se haría efectiva en el año 2035, coincidiendo con la entrada en servicio de la nueva estación de metro.