Mejora la calidad del aire en las escuelas de Barcelona

Según el informe de evaluación de la calidad del aire de Barcelona, en el año 2025 el 26% de los centros de primaria cumplirían el nivel legal europeo de NO2 para el 2030 y todos están dentro de los límites marcados por el nivel legal actual, una información relevante dado que los niños son una población sensible a los efectos perjudiciales de la contaminación y pasan muchas horas en la escuela.

La fuerte reducción de la concentración de NO2 en el aire en la ciudad también ha tenido lugar en el exterior de las escuelas, ya que entre el año 2018 y el 2025, se ha reducido un 40%.

En el ámbito de ciudad, continúa la tendencia de mejora de la calidad del aire con la bajada progresiva de los principales contaminantes (el NO2 y las partículas PM10 y PM2,5), y se alcanzan, de nuevo, mínimos históricos. Las estaciones de medida más alejadas del tráfico empiezan, además, a registrar niveles anuales que cumplirían los valores legales europeos definidos para el 2030.

Un tranvía se desplaza por el paseo de Sant Joan. / Ajuntament de Barcelona

Impacto en la salud

La mejora de la calidad del aire de los últimos años también ha reducido considerablemente la estimación de su impacto negativo sobre la salud en el año 2025.

Como consecuencia, se reducen:

los nuevos casos de asma infantil (25%)

los diagnósticos de cáncer de pulmón (22%)

las muertes atribuibles a la exposición crónica a la contaminación (15%)

A pesar de la mejora, estos niveles continúan por encima de los valores guía de protección de la salud establecidos por la OMS. Para continuar con la tendencia positiva y avanzar en la protección de la salud de la ciudadanía, el informe concreta algunas recomendaciones como la necesidad de reducir la movilidad motorizada y potenciar el transporte público, promover el teletrabajo, y también optimizar el diseño urbano con medidas que limiten el uso del vehículo privado, especialmente en las zonas más contaminadas.