Nuevas ayudas para adquirir bicicletas eléctricas
Las ayudas, que se publicarán en el 2027, serán de hasta 400 euros para bicis urbanas de pedaleo asistido y 800 euros para bicis de carga
Están destinadas a personas empadronadas en Barcelona y a empresas con sede social en la ciudad
El Ajuntament de Barcelona anuncia nuevas ayudas para la adquisición de bicicletas eléctricas. El programa contará con una dotación de cuatro millones de euros durante los próximos cuatro años, entre 2027 y 2030. Las subvenciones serán de hasta 400 euros para bicicletas urbanas de pedaleo asistido y de hasta 800 euros para bicicletas de carga, y cubrirán como máximo el 40% del coste de la bicicleta, sin IVA.
La primera convocatoria se publicará en 2027, pero podrán acogerse a ella las compras realizadas a partir del 1 de diciembre de 2026, una vez aprobadas las bases que regularán las ayudas. Podrán solicitarlas tanto las personas empadronadas en Barcelona como las empresas con sede social en la ciudad.
Impulso en la red ciclista
La mejora de la infraestructura ciclista sigue en marcha, con actuaciones en ejes como la Meridiana o la Diagonal. También con la conexión de la red de 270 kilómetros de carriles bici y de hasta 1.200 kilómetros de vías ciclables. Paralelamente, la flota del Bicing ha crecido con casi 1.000 bicicletas nuevas, hasta llegar a las 8.000 unidades. Además, la presencia de modelos eléctricos ha ido en alza.
Movilidad sostenible
En Barcelona se impulsa la movilidad sostenible mediante el Pla Clima y la Agenda de la bici 2026-2027 para reducir emisiones. La bicicleta eléctrica amplía la movilidad ciclista, y facilita así los desplazamientos largos y a zonas con pendientes para más colectivos.
Las ayudas pretenden hacer accesible la movilidad sostenible a los colectivos con menos recursos. La intención es corregir desequilibrios, fomentar la renovación ciclista y avanzar hacia la neutralidad climática, inspirándose en experiencias de éxito de otras ciudades europeas.
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