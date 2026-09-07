Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AlemaniaClaves AlemaniaCeutaVuelta al coleFrancisca CadenasBaja laboralAccidente MiamiTráfico BarcelonaRoberto ArcePizzería La PavaLeonor universidadMargarita de Dinamarca
instagramlinkedin
Movilidad sostenible

Nuevas ayudas para adquirir bicicletas eléctricas

Las ayudas, que se publicarán en el 2027, serán de hasta 400 euros para bicis urbanas de pedaleo asistido y 800 euros para bicis de carga

Están destinadas a personas empadronadas en Barcelona y a empresas con sede social en la ciudad

Usuario del carril bici de Barcelona.

Usuario del carril bici de Barcelona. / Ajuntament de Barcelona

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ajuntament de Barcelona anuncia nuevas ayudas para la adquisición de bicicletas eléctricas. El programa contará con una dotación de cuatro millones de euros durante los próximos cuatro años, entre 2027 y 2030. Las subvenciones serán de hasta 400 euros para bicicletas urbanas de pedaleo asistido y de hasta 800 euros para bicicletas de carga, y cubrirán como máximo el 40% del coste de la bicicleta, sin IVA.

La primera convocatoria se publicará en 2027, pero podrán acogerse a ella las compras realizadas a partir del 1 de diciembre de 2026, una vez aprobadas las bases que regularán las ayudas. Podrán solicitarlas tanto las personas empadronadas en Barcelona como las empresas con sede social en la ciudad.

Impulso en la red ciclista

La mejora de la infraestructura ciclista sigue en marcha, con actuaciones en ejes como la Meridiana o la Diagonal. También con la conexión de la red de 270 kilómetros de carriles bici y de hasta 1.200 kilómetros de vías ciclables. Paralelamente, la flota del Bicing ha crecido con casi 1.000 bicicletas nuevas, hasta llegar a las 8.000 unidades. Además, la presencia de modelos eléctricos ha ido en alza.

Movilidad sostenible

En Barcelona se impulsa la movilidad sostenible mediante el Pla Clima y la Agenda de la bici 2026-2027 para reducir emisiones. La bicicleta eléctrica amplía la movilidad ciclista, y facilita así los desplazamientos largos y a zonas con pendientes para más colectivos.

Las ayudas pretenden hacer accesible la movilidad sostenible a los colectivos con menos recursos. La intención es corregir desequilibrios, fomentar la renovación ciclista y avanzar hacia la neutralidad climática, inspirándose en experiencias de éxito de otras ciudades europeas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona se despide de la pizzería La Pava tras 65 años de historia
  2. La subida del Tributo Metropolitano del área de Barcelona reactiva el rechazo vecinal: 'Es desproporcionada
  3. Albiol tiene empadronadas a 345 personas en el albergue para 'sintecho' de Badalona que cerró en 2024
  4. Un helicóptero a baja altura desata la confusión y las quejas de los vecinos en el centro de Barcelona
  5. Los ‘running clubs’ disparan su popularidad en Barcelona: 'Cada día nace uno nuevo
  6. Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: AP-7, rondas de Barcelona , Rodalies y metro
  7. Los Mossos detienen a una mujer presuntamente relacionada con la muerte del bebé de La Mina
  8. La Roca Village se corona como paraíso de compras del área de Barcelona con récord: 5,9 millones de visitantes anuales

Nuevas ayudas para adquirir bicicletas eléctricas

Nuevas ayudas para adquirir bicicletas eléctricas

El futuro Campus Clínic toma forma: 1.125 viviendas, 22 hectáreas verdes y un nuevo polo sanitario al final de la Diagonal

Mejora la calidad del aire en las escuelas de Barcelona

Mejora la calidad del aire en las escuelas de Barcelona

Nuevo programa para reconectar a las personas jóvenes con la formación y el mercado laboral

Nuevo programa para reconectar a las personas jóvenes con la formación y el mercado laboral

Pla de Barris: diez años transformando los barrios de Barcelona

Así son los agentes cívicos de Barcelona: cómo identificarlos y qué hacen

Barcelona amplía las ayudas a las comunidades que prohíban los pisos turísticos

Barcelona mejora el servicio de atención domiciliaria a personas mayores y dependientes