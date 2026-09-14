Aumenta el uso del Bicing durante el verano con un 19% más de usos diarios que en invierno

El Bicing ha sido una de las alternativas de movilidad más utilizadas en la ciudad este verano. En las 100 estaciones con más actividad se ha retirado una bicicleta cada cuatro minutos durante las horas punta, y en algunos momentos el servicio ha llegado a registrar hasta 4.500 usos en una sola hora. Estas cifras enlazan con la tendencia del conjunto del año: entre enero y agosto el servicio ha acumulado 13,5 millones de usos, un 9% más que en el mismo periodo del 2025, en el que se registraron 12,4 millones.

El verano ha estado marcado por los episodios de calor extremo, que afectan especialmente los sistemas de carga de las bicicletas eléctricas. Para reducir su impacto, se ha activado un plan de actuación específico que ha incluido la adaptación de los sistemas de las baterías; ajustes a las estaciones de carga; el refuerzo del mantenimiento a pie de calle; la ampliación de los recursos del taller, y una redistribución más intensa de bicicletas hacia los puntos con más demanda. Estas actuaciones se han traducido en una reducción del 82% de las incidencias asociadas a las bicicletas eléctricas durante los episodios de calor.

El uso de las bicicletas eléctricas también ha aumentado, y ya representan más de ocho de cada diez desplazamientos. Durante este verano, por término medio, una persona usuaria ha cogido una bicicleta eléctrica cada dos segundos en la ciudad.

El crecimiento sostenido del servicio apunta a un nuevo máximo anual. La previsión es cerrar el 2026 con 20 millones de viajes, un 66% más que en el 2019. En este mismo periodo, la base de personas usuarias ha pasado de 113.800 a más de 170.000, un aumento del 49,4% que afianza el papel del Bicing como uno de los servicios principales de movilidad sostenible de la ciudad.