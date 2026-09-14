Barómetro de septiembre
El CIS publica su primera encuesta con estimación de voto tras la crisis de Ceuta
El sondeo de julio volvió a situar al PSOE en cabeza y al alza, con 8 puntos de ventaja sobre un PP a la baja
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este lunes, a las 12.30 horas, su barómetro de septiembre, el primero con estimación de voto tras la crisis desatada por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El organismo demoscópico no realiza su encuesta mensual en agosto, por lo que el sondeo de hoy será el primero que testará los efectos electorales de los sucesos de la ciudad autónoma, que han tensado el debate político durante el verano.
El barómetro de julio, el primero tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos, volvió a situar al PSOE en cabeza, con una estimación de voto del 33%, recuperando 1,7 puntos respecto a junio. Por el contrario, el PP caía 2,1 puntos en un mes, anotándose un 25,1%, con lo que la distancia entre los dos grandes partidos, que en junio había marcado el mínimo del último año, se colocó en 7,9 puntos, la segunda más baja desde julio de 2025.
En tercera posición repetía Vox, con una estimación del 15,3%, cinco décimas menos que en el mes anterior, mientras que Sumar perdía tres décimas, hasta el 6,1%. La 'novedad' de la encuesta de julio fue que Se Acabó la Fiesta (SALF), del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, lograba su segunda mejor marca en las encuestas del CIS, superaba por primera vez intención de voto en estos barómetros a Podemos, que perdía tres décimas. En concreto, SALF subía siete décimas, hasta el 2,6%, mientras que el partido de Ione Belarra caía hasta el 2,5%.
Los informes desclasificados
El trabajo de campo de este estudio se ha elaborado durante los primeros días de septiembre, coincidiendo con la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez para dar explicaciones sobre la gestión del Ejecutivo en la crisis de Ceuta. En esa comparecencia, el presidente del Gobierno anunció la desclasificación de los avisos de los servicios de inteligencia sobre la entrada masiva.
Este asunto ha generado fricciones entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles. Esta última siempre ha defendido el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mientras que Marlaska insistía en que no recibieron ningún aviso que alertara de la dimensión de lo que sucedió en la ciudad autónoma.
Primera dimisión
Los documentos se hicieron públicos el pasado miércoles evidencian que desde el CNI se había avisado por WhastApp al jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta de un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad autónoma el día 29 de julio, la víspera de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.
El jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, dimitió el pasado viernes asegurando que sí transmitió "personalmente" esa información al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, contradiciendo así la versión ofrecida la víspera por quien también es secretario general del PSOE en Ceuta.
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