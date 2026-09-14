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Domingo 13 de septiembre

Audiencias TV ayer | 'Jurado Nº2' lidera la noche, 'Una nueva vida' se despide por todo lo alto y la Fórmula 1 arrasa en la tarde de Telecinco

La película de La 1 supera los 1,1 millones, mientras Antena 3 domina el late night con el final de su serie turca.

'Jurado nº2', 'Una nueva vida' y Fórmula 1

'Jurado nº2', 'Una nueva vida' y Fórmula 1 / RTVE/Antena 3/Telecinco

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Carlos Merenciano

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Madrid
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Durante el día de ayer, domingo 13 de septiembre, La 1 se impuso en el prime time con 'Jurado Nº2', que se convirtió además en la película más vista del día en televisión. La cinta lideró con un 12,1% de cuota de pantalla y reunió a 1.175.000 espectadores.

Antena 3 mantuvo el buen rendimiento de sus ficciones turcas. 'El secreto' consiguió un 11,5% de share y 1.044.000 espectadores, mientras 'Una nueva vida' se despidió definitivamente liderando con un potente 15,8% y 732.000 espectadores.

Telecinco estrenó 'Conexión Honduras' con un 10,4% de cuota y 704.000 espectadores. La cadena consiguió uno de sus grandes resultados de la jornada con el Gran Premio de España de Fórmula 1, que lideró con un 16,9% y 1.551.000 espectadores.

En laSexta, 'Salvados' mantuvo su buen rendimiento con un 6% de share y 648.000 espectadores, mientras que 'Cuarto Milenio' inauguró su temporada 22 en Cuatro con un 6,8% de cuota y una media de 661.000 espectadores.

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